Сборная Бельгии разгромила команду России. Черчесов назвал причину поражения

Российская сборная по футболу проиграла матч на домашней арене команде Бельгии в рамках отборочного цикла на Чемпионат Европы.

Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов назвал причину, по которой бельгийцы сумели забить так много мячей в ворота россиян.

«Согласен, что бельгийцы забили легкие голы. Они хорошо выходят в быстрые атаки, и мы это знали, но в обороне сидеть мы не хотели, так как нам нужно было выигрывать со счетом 2:0», — цитирует Черчесова ТАСС.

Также тренер высказался о том, что игроки российской сборной находятся не в оптимальной форме и «не готовы играть все 90 минут».

Матч Россия — Бельгия состоялся накануне вечером. В составе гостей трижды отличились братья Торган и Эден Азары. Гол престижа забил Георгий Джикия.