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Спорт

Сборная Чехии выбила «оранжевых» с ЕВРО-2020

Сборная Чехии обыграла национальную команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Футбол.
Футбол.
Олег Богданов

Встреча 1/8 финала прошла в Будапеште на «Пушкаш Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов.

На 68-й минуте мяч забил полузащитник Томаш Голеш. На 80-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Патрик Шик.

С 55-й минуты Чехия играла в большинстве — российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту, пишет Lenta.ru.

Нидерланды вышли в плей-офф Евро, заняв первое место в группе С. Они опередили Австрию, Украину и Северную Македонию. Чехи на групповом этапе заняли третье место в квартете D.

3 июля в Баку чехи сыграют со сборной Дании.

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