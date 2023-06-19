19 июня
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Спорт

Сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций

Испанские футболисты одержали победу над сборной Хорватии в финальном матче Лиги наций 19 июня, сообщает Sports.ru.

Футбол.
Футбол.
СС0.

В основное и дополнительное время команды не забили ни одного гола.

В серии пенальти испанцы победили со счетом 5:4. Испанский вратарь Унаи Симон отбил два удара игроков сборной Хорватии.

Финал прошел в Роттердаме. Ранее в соревновании побеждали Португалия (2019) и Франция (2021).

Лига наций - замена товарищеским матчам сборных. Также турнир дает странам дополнительную возможность для квалификации на Чемпионат мира и Чемпионат Европы.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее в Стамбуле зарезали россиянина, приехавшего на футбольным матч.

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