Сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций

В основное и дополнительное время команды не забили ни одного гола.
В серии пенальти испанцы победили со счетом 5:4. Испанский вратарь Унаи Симон отбил два удара игроков сборной Хорватии.
Финал прошел в Роттердаме. Ранее в соревновании побеждали Португалия (2019) и Франция (2021).
Лига наций - замена товарищеским матчам сборных. Также турнир дает странам дополнительную возможность для квалификации на Чемпионат мира и Чемпионат Европы.
Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Ранее в Стамбуле зарезали россиянина, приехавшего на футбольным матч.