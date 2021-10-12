Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022, забив «шикарный гол через себя»

Сборная России по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Победа вывела сборную России на первую строчку в группе Н (19 очков). Далее: Хорватия (17), Словакия и Словения (10), Мальта и Кипр (5).

Российские футболисты гарантировали себе минимум второе место в групповом этапе и участие в весенних стыковых матчах.

В победном матче голы забили Игорь Дивеев (28 минута) и Георгий Джикия (34).

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов сообщил Rusfootball.info, что Джикия забил великолепный гол.

«Наверное, это лучший гол в сезоне. Лучший гол нашей сборной в этом году. Очень оригинальный гол получился. Очень порадовал», — подчеркнул он.

У сборной Словении отличился Йосип Иличич (40 минута). Кстати, этот мяч стал первым, который российская сборная пропустила под руководством Валерия Карпина.

Кроме того, этот матч стал первым при Карпине, когда сборная забила два гола в одном тайме.

Более того, впервые с 2014 года два защитника забили за сборную России в одном матче. Джикия и Дивеев — защитники.

Примечательно, что матч мог закончиться вничью — на 77 минуте арбитр отменил гол словенцев из-за офсайда.

В следующем отборочном матче 11 ноября сборная России встретится дома с командой Кипра.