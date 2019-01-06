Сборная России одолела швейцарцев в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею

Российские хоккеисты забросили в ворота соперника пять шайб. Итоговый счет встречи — 5:2.
Героем матча был признан Кирилл Слепец, который оформил хет-трик. Еще по шайбе в ворота соперника забросили капитан команды Клим Костин и Никита Шашков. Уже после матча Слепец признался, что променял бы свой хет-трик на одну шайбу в матче с американцами, который закончился не в пользу сборной России, передает Sports.ru.
Авторами голов у Швейцарии стали Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.
Стоит отметить, что на прошлом молодежном чемпионате мира Россия осталась без медалей.