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Сборная России одолела швейцарцев в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России сумела победить команду Швейцарии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею и завоевала бронзу турнира.

Шайбы.
Шайбы.
СС0.

Российские хоккеисты забросили в ворота соперника пять шайб. Итоговый счет встречи — 5:2.

Героем матча был признан Кирилл Слепец, который оформил хет-трик. Еще по шайбе в ворота соперника забросили капитан команды Клим Костин и Никита Шашков. Уже после матча Слепец признался, что променял бы свой хет-трик на одну шайбу в матче с американцами, который закончился не в пользу сборной России, передает Sports.ru.

Авторами голов у Швейцарии стали Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

Стоит отметить, что на прошлом молодежном чемпионате мира Россия осталась без медалей.

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