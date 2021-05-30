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Спорт

Сборная России по хоккею одержала четвертую победу на чемпионате мира в Риге

Российская сборная по хоккею одержала победу в групповом этапе чемпионата мира против команды Швейцарии со счетом 4:1. Встреча прошла на льду Олимпийского спортивного центра в Риге, пишет РБК.

Российская сборная по хоккею одержала победу над Швейцарией.
Российская сборная по хоккею одержала победу над Швейцарией.
Твиттер. Хоккей России.

Сборная открыла счет на 36-й минуте встречи с броска Антона Бурдасова. На 49-й минуте, в заключительном периоде, швейцарец Нико Хишир сравнял счет. Но уже под конец игры Павел Карнаухов и Сергей Толчинский (дважды) принесли российской команде победу.

Обозреватели РБК отметили, что в сравнении с предыдущим матчем, когда наша сборная боролась за победу с командой Дании, изменений в составе не произошло. Только Дмитрий Воронков поднялся в первое звено, поменявшись местами с Александром Барабановым.

Сборная России провела на чемпионате пять матчей. Она уже обыграла Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), но уступила словакам (1:3).

На данный момент российские хоккеисты занимают первое место в группе А. После состоявшейся игры Швейцария расположилась на 9-й строчке, далее идет Словакия (9), Чехия (8), Дания (8), Швеция (6), Великобритания (4) и Белоруссия (4).

Следующий матч пройдет 31 мая. В нем спортсмены российской сборной будут бороться со шведами.

Справка

Издание напоминает, что российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед игроков страны после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. Это связано с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут действовать в течение двух ближайших лет, вплоть до 16 декабря 2022 года.

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