Сборная России по хоккею одержала четвертую победу на чемпионате мира в Риге

Сборная открыла счет на 36-й минуте встречи с броска Антона Бурдасова. На 49-й минуте, в заключительном периоде, швейцарец Нико Хишир сравнял счет. Но уже под конец игры Павел Карнаухов и Сергей Толчинский (дважды) принесли российской команде победу.
Матч завершен, возвращаемся к делам. Всем хорошего вечера, а если вдруг что-то не получается, помните: нужно просто включить режим "Толчинский". #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/BxJQhILEvo— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
Обозреватели РБК отметили, что в сравнении с предыдущим матчем, когда наша сборная боролась за победу с командой Дании, изменений в составе не произошло. Только Дмитрий Воронков поднялся в первое звено, поменявшись местами с Александром Барабановым.
Сборная России провела на чемпионате пять матчей. Она уже обыграла Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), но уступила словакам (1:3).
Настроение! ????????— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/V9KBbEgJW5
На данный момент российские хоккеисты занимают первое место в группе А. После состоявшейся игры Швейцария расположилась на 9-й строчке, далее идет Словакия (9), Чехия (8), Дания (8), Швеция (6), Великобритания (4) и Белоруссия (4).
Следующий матч пройдет 31 мая. В нем спортсмены российской сборной будут бороться со шведами.
Справка
Издание напоминает, что российские хоккеисты выступят в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В честь побед игроков страны после матчей будет звучать музыкальный фрагмент из Концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. Это связано с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), которые будут действовать в течение двух ближайших лет, вплоть до 16 декабря 2022 года.