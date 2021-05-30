Сборная России по хоккею одержала четвертую победу на чемпионате мира в Риге

Российская сборная по хоккею одержала победу в групповом этапе чемпионата мира против команды Швейцарии со счетом 4:1. Встреча прошла на льду Олимпийского спортивного центра в Риге, пишет РБК.

Сборная открыла счет на 36-й минуте встречи с броска Антона Бурдасова. На 49-й минуте, в заключительном периоде, швейцарец Нико Хишир сравнял счет. Но уже под конец игры Павел Карнаухов и Сергей Толчинский (дважды) принесли российской команде победу.

Матч завершен, возвращаемся к делам. Всем хорошего вечера, а если вдруг что-то не получается, помните: нужно просто включить режим "Толчинский". #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/BxJQhILEvo — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021

Обозреватели РБК отметили, что в сравнении с предыдущим матчем, когда наша сборная боролась за победу с командой Дании, изменений в составе не произошло. Только Дмитрий Воронков поднялся в первое звено, поменявшись местами с Александром Барабановым.

Сборная России провела на чемпионате пять матчей. Она уже обыграла Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), но уступила словакам (1:3).

На данный момент российские хоккеисты занимают первое место в группе А. После состоявшейся игры Швейцария расположилась на 9-й строчке, далее идет Словакия (9), Чехия (8), Дания (8), Швеция (6), Великобритания (4) и Белоруссия (4).

Следующий матч пройдет 31 мая. В нем спортсмены российской сборной будут бороться со шведами.