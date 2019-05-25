Сборная России по хоккею уступила финнам

В первые два периода голов забито не было.

Единственную шайбу в матче ЧМ-2019 на 51-й минуте забил нападающий финнов Марко Анттила.

Сборная России не выигрывает чемпионат мира с 2014 года. Тогда россияне в финале в Минске как раз обыграли Финляндию (5:2).

В финал Россия не выходит с 2015-го. Тогда в Праге россияне проиграли канадцам (1:6), пишет sport. business-gazeta.ru.

26 мая россияне примут участие в матче за 3-е место, соперником будет либо сборная Канады, либо сборная Чехии.

Министр спорта России Павел Колобков высказался о поражении национальной команды в полуфинальном матче ЧМ: «Огорчен, как и все болельщики сборной России, и сама команда. Наши ребята весь чемпионат мира показывали красивый хоккей, прекрасно выглядели во всех матчах. Но финны были сильнее. Уверен, что сборная России в матче за бронзу покажет яркую игру».

«Очень плохой результат, иметь таких игроков и не забить за весь матч ни одной шайбы, вопросы к тренеру», «Хваленая „красная машина“ снова дала сбой, ну сколько можно? Почему наша сборная так бездарно год за годом сливает какой-то стране Суоми, о чемпионате которой никто не знает?», «Даже если мы проиграли, это не значит что сборная плохая — один раз за весь чемпионат», — пишут комментаторы на официальной странице «ВКонтакте» Федерации хоккея России.