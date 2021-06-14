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Спорт

Сборная России стала главным разочарованием на старте ЕВРО-2020

Футбольные эксперты со всего мира отмечают, что сборная России показала самую худшую игру на старте чемпионата Европы, беззубо проиграв бельгийцам. Кроме того, она уже установила антирекорд турнира — еще никогда хозяева первенства не проигрывали дома в первом же матче со счетом 0:3.

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
www.sport-express.ru

Чемпион мира, бывший наставник сборных Германии и США Юрген Клинсман считает, что уровень футбола сборной России стал гораздо ниже, чем на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Я сильно разочарован игрой российской команды, она была тенью той сборной, которая играла на чемпионате мира-2018 в России. На домашнем турнире они были энергичными, храбрыми, а в этом матче им не хватило духа, гибкости в игре. Это был легкий матч для Бельгии, которая доказала, что относится к числу фаворитов чемпионата», — цитирует Клинсмана РИА «Новости».

Российская звезда европейского футбола Александр Мостовой поражение от Бельгии прокомментировал очень просто: «Нас легко раскатали».

Второй матч сборная России сыграет на ЕВРО-2020 16 июня. Соперник — команда Финляндии, причем финны в первом матче обыграли в Копенгагене датчан со счетом 1:0. Чтобы сохранить шансы на выход в пей-офф Станиславу Черчесову и его игрокам нужно побеждать.

Вместе с тем, эксперты хвалят сборную Украины, которая 13 июня дала настоящий бой на выезде сборной Голландии, уступив лишь в концовке искрометного поединка — 2:3. Причем по ходу матча Украина проигрывала 2:0, но смело пошла вперед и сравняла счет. И лишь незадолго до финального свистка Голландия забила победный мяч.

Матч Голландии и Украины пока называют самым ярким на первенстве континента.

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