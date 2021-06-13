Сборная России начала Евро с разгромного поражения в матче с Бельгией

Сборная России со счетом 0:3 проиграла Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

Первый пропущенный от бельгийцев мяч морально повлиял на футболистов сборной, это был самый негативный момент игры, считает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Его слова приводит sport-express.ru.

«По большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть», — сказал тренер.

Отечественная сборная стала первой в истории хозяйкой чемпионата Европы, проигравшей с разницей в три мяча, передает РИА Новости.

Ранее в чемпионатах Европы самым крупным поражением для хозяев были матчи с разницей в два мяча: так проигрывали команды Франции, Югославии, Бельгии (дважды) и Украины.

Свой следующий матч России проведет 16 июня против команды Финляндии.