Сборная России начала Евро с разгромного поражения в матче с Бельгией

Первый пропущенный от бельгийцев мяч морально повлиял на футболистов сборной, это был самый негативный момент игры, считает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Его слова приводит sport-express.ru.
«По большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть», — сказал тренер.
Отечественная сборная стала первой в истории хозяйкой чемпионата Европы, проигравшей с разницей в три мяча, передает РИА Новости.
Ранее в чемпионатах Европы самым крупным поражением для хозяев были матчи с разницей в два мяча: так проигрывали команды Франции, Югославии, Бельгии (дважды) и Украины.
Свой следующий матч России проведет 16 июня против команды Финляндии.