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Спорт

Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

23 мая в Братиславе сборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:3. Счет во встрече был открыт «красной машиной» уже на 68-й секунде, пишет «Чемпионат». В полуфинале Россия встретится с Финляндией.

Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею - 2019.
Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею - 2019.
fhr.ru

Первый период сборная Россия завершила с преимуществом 2:0. Счет открыл Никита Гусев, затем шайбу в ворота США забросил Михаил Сергачев. На 23-й минуте забил американский защитник Брэди Шей.

Кирилл Капризов в начале последней двадцатиминутки отправил третью шайбу в ворота США. Затем ворота россиян поразил Ноа Хэнифин, а спустя пару минут преимущество восстановил Михаил Григоренко.

Под конец американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счет 3:4, но отыграться США уже не смогли.

В полуфинале чемпионата мира 25 мая в 16:15 по московскому времени сыграют Россия — Финляндия, а в 20:15 Канада — Чехия.

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