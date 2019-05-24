Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

23 мая в Братиславе сборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:3. Счет во встрече был открыт «красной машиной» уже на 68-й секунде, пишет «Чемпионат». В полуфинале Россия встретится с Финляндией.

Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею - 2019.

Первый период сборная Россия завершила с преимуществом 2:0. Счет открыл Никита Гусев, затем шайбу в ворота США забросил Михаил Сергачев. На 23-й минуте забил американский защитник Брэди Шей.

Кирилл Капризов в начале последней двадцатиминутки отправил третью шайбу в ворота США. Затем ворота россиян поразил Ноа Хэнифин, а спустя пару минут преимущество восстановил Михаил Григоренко.

Под конец американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счет 3:4, но отыграться США уже не смогли.

???? Ух! Ну и горячими выдались четвертьфиналы! Впереди ещё два игровых дня — и два матча у нашей сборной.



Сейчас ваша поддержка нужна как никогда! #снамироссия pic.twitter.com/4bhxpon5xc — Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.

В полуфинале чемпионата мира 25 мая в 16:15 по московскому времени сыграют Россия — Финляндия, а в 20:15 Канада — Чехия.