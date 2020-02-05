«Был красивый мальчик». Сергей Шубенков рассказал федеральным СМИ о своей зарплате и барнаульских сюжетах

Один из сильнейших легкоатлетов современности, соревнующийся в беге с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков рассказал изданию Lenta.ru о своих доходах, интересах вне легкой атлетики, отношении к спортсменам во власти и даже политическим митингам. В разговоре он коснулся и барнаульских тем. Публикуем выдержки из этого большого разговора.

О фанатках в Instagram

В 2014 году чемпион рассказывал, что ему часто пишут фанатки и даже предлагают встречаться. Но сейчас уже это не так.

«Это действительно было давно, времена изменились. Я из красивого мальчика превратился в дяденьку, так что фанатки не пишут, или очень редко. А до встреч никогда не доходило. Предлагали, но я принципиально не ходил».

Сергей Шубенков в 2009 году. Олег Богданов

О компьютерных играх

Шубенков сказал, что любит компьютерные игры.

«Стараюсь и сейчас этому время уделять. На сборах и в поездках даже больше получается. Ну и за всей этой индустрией слежу. В последнее время для меня игрушки стали в основном способом провести время с друзьями, побегать да пострелять-побалдеть. Очень любим Quake Champions, GTA и Apex Legends. А если я один, то это какая-нибудь большая ролевка с крутым сюжетом — например, „Ведьмак 3“, „Скайрим“ или „Готика“». О том , кто оплачивает тренировки и поездки на соревнования «Вот Минспорта и оплачивает. И на чемпионаты мира нас возит не Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а Международная федерация. Она оплачивает проживание, питание, переезд атлетов. А тренеры, врачи, обслуживающий персонал, руководство едут за счет национальной федерации. По сути, ВФЛА на выезды тратится два или три раза в год. сейчас она и вовсе не в состоянии это делать».

Сергей Шубенков успешно поиграл в головоломки. архив компании «Ростелеком»

Шубенков ответил на вопрос, не было ли у него ощущения, что от спортсменов просто откупились после Игр 2016 года в Рио, куда российских легкоатлетов не допустили,

«Не хочу называть это компенсацией, пусть это будет премия. Ощущения не было, считаю, все честно. Я работал, и правильно, что руководство взяло на себя ответственность за произошедшее», — сказал чемпион.

Спортсмен рассказал, что когда ему достался от Федерации бокса миллион (деньги передали две спортсменки), он решил его потратить не на себя: «В обычную сельскую школу лыжи привез и еще много всего. А сейчас в спортшколу заказываю беговое покрытие для зала».

Сергей Шубенков. Олег Богданов.

О своей зарплате

Размер зарплаты у топовых легкоатлетов таков, что в успешный сезон можно заработать на квартиру: «В Барнауле точно можно купить, а при хорошем раскладе — и в Москве», — рассказал Сергей.

Журналист предложил Шубенкову сравнить зарплату успешного легкоатлета и среднестатистического россиянина. Спортсмен удивился.

«То есть вы предлагаете взять прекрасную цифру в 20 тысяч рублей? Спортсмены, которые во всероссийских соревнованиях участвуют, стараются завершить карьеру как можно позже. Конечно, заоблачных гонораров они не получают, но со средней гражданской зарплатой разница ощутимая. Даже если ты не топовый легкоатлет, но иногда выезжаешь на международные соревнования, одну-две тысячи евро за старт зарабатываешь. Представьте, что происходит с теми, кто после такого пытается найти себя вне спорта. Хорошо, если ты успел получить высшее образование. А если нет — с нуля надо начинать».

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков Сергей Бутин

О политических убеждениях

«Мой тренер, например, искренне верит, что у нас чиновники непозволительно много воруют. Я уточняю: а много — это сколько? Что, в Америке и Китае не воруют, что ли? Воруют. Не в таком количестве? И вообще, „в таком“ — это в каком? Цифр-то нет. Еще считается, что все от плохой Америки, что нас душат, давят. Кстати говоря, и душат, и давят. Ну хорошо, нет ясного ответа на первый вопрос. Встает новый: что делать? Мнений еще больше. Но я думаю так: все, что происходит в стране, неизбежно, пока есть частная собственность на средства производства и свободный рынок».

О разрешении своим детям ходить на митинги

«На митинги все чаще выходят дети. Когда школьники идут толпой куда-то, они это делают не для того, чтобы перемен в жизни добиться, а чтобы вместе собраться, потусоваться. Это как сыну-подростку разрешить пойти на день рождения или погулять. Отпускать ребенка на митинг можно, просто с несколькими „но“: чтобы был жив, здоров и в тюрьму не сел. Ну вот теперь я уже задумался, отпускать ли. Или вместе с ним бы пошел. Другой вопрос, что у меня много других дел, а митинги не работают и ничего не решают».

Шубенков в своем новогоднем ролике instagram.com/sergey.shubenkov

О тренировках в барнаульском тире с протекающей крышей

«Тир больше не протекает. За лето починили. Была еще история с легкоатлетическим манежем, который внезапно решили переделать в футбольный. Он находится в собственности технического вуза, я им особо и не пользуюсь. Обидно: когда все это началось, громче всех кричали мы с тренером, а нас никто из спортсменов не поддержал. Ходили сами по чиновникам. Но вроде должны оставить этот манеж в покое».

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков Сергей Бутин

О том , почему члена сборной не обеспечивают условиями

«В Барнауле — не знаю. Наверное, все зависит от финансирования региона, Алтайский край — не самый богатый. А так у меня есть база в Новогорске, сборы в Сочи, Португалии. Просто мы с тренером не всегда считаем нужным куда-то ехать. Почему в России в принципе для нашего спорта мало где есть достойные условия? Денег больших легкоатлеты не приносят».

Полностью интервью со спортсменом можно прочитать на Lenta.ru.