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Спорт

Сергей Шубенков в Барнауле начал готовиться к Олимпиаде

Легкоатлет Сергей Шубенков приступил к тренировкам. Спортсмен готовится к Олимпиаде в Токио-2020 в Барнауле, пишет «Алтайский спорт».

Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
"Алтайский спорт" / http://www.altaisport.ru/

Первые тренировки состоялись ещё в декабре. Шубенков занимался в подтрибунном помещении спортшколы олимпийского резерва № 2, а потом убежал в сосновый бор.

Утром 31 декабря он тренировался на территории Алтайского училища олимпийского резерва.

Перед этой Олимпиадой Шубенков чувствует себя спокойнее, чем перед соревнованиями в Рио-Де-Жанейро в 2016 году, участия в которых он лишился.

«Понятно, что у нас опять возникают сложности. Но какой-то паники, как это было в 2016 году, уже нет. Понимаю, как может развиваться ситуация. Надо бороться, работать — и всё. С одной стороны, у меня есть уверенность в собственных силах, а с другой — ощущение, что если даже что-то не получится, то нас не бросят», — рассказал Сергей Шубенков.

Его тренер Сергей Клевцов добавил, что заключительный этап подготовки спортсмена к Олимпиаде в Токио-2020, как и её начальный этап, пройдёт в Алтайском крае.

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