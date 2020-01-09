Сергей Шубенков в Барнауле начал готовиться к Олимпиаде

Первые тренировки состоялись ещё в декабре. Шубенков занимался в подтрибунном помещении спортшколы олимпийского резерва № 2, а потом убежал в сосновый бор.

Утром 31 декабря он тренировался на территории Алтайского училища олимпийского резерва.

Перед этой Олимпиадой Шубенков чувствует себя спокойнее, чем перед соревнованиями в Рио-Де-Жанейро в 2016 году, участия в которых он лишился.

«Понятно, что у нас опять возникают сложности. Но какой-то паники, как это было в 2016 году, уже нет. Понимаю, как может развиваться ситуация. Надо бороться, работать — и всё. С одной стороны, у меня есть уверенность в собственных силах, а с другой — ощущение, что если даже что-то не получится, то нас не бросят», — рассказал Сергей Шубенков.

Его тренер Сергей Клевцов добавил, что заключительный этап подготовки спортсмена к Олимпиаде в Токио-2020, как и её начальный этап, пройдёт в Алтайском крае.