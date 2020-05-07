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Шахматная сборная России поможет коронавирусной больнице Барнаула

С 12 по 14 мая ведущие шахматисты страны проведут благотворительный турнир «Сборная — России». Весь призовой фонд будет распределен между региональными инфекционными больницам, где лечат больных коронавирусом. Часть средств достанется и Барнаульской горбольнице № 5.

Международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев.
Международный гроссмейстер, старший тренер сборной России Александр Рязанцев.
Федерация шахмат России.

В благотворительном турнире будут принимать 8 ведущих шахматистов страны, в том числе экс-чемпион мира Владимир Крамник (он выступил инициатором соревнования), а также вице-чемпион мира Сергей Карякин, н Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев и другие сборники.

Смысл соревнований в том, что все средства, поступающие сейчас на специальный счет, будут переданы региональным больницам. При этом каждый из участников соревнований мог выбрать две больницы, которым нужно помочь.

Шахматы.
Шахматы.
Дмитрий Лямзин

По данным на 6 мая, благотворительный фонд турнира составил 5,5 млн рублей. Средства на него будут поступать до самого начала соревнований.

Барнаульскую горбольницу № 5 выбрал международный гроссмейстер, старший тренер сборной Александр Рязанцев.

Александр — родом с Урала, поэтому так же в качестве получателя матпомощи он указал Центральную городскую больницу № 24 Екатеринбурга".

Александр Рязанцев,
старший тренер сборной России по шахматам, чемпион России 2016 года:

Я считаю, что если с помощью этого турнира нам удастся собрать средства для помощи медицинским работникам, то, несомненно, он своевременен. Сейчас наша страна, как и весь мир, столкнулась с новым вызовом в виде COVID-19, и только вместе, объединив усилия и ответственность, мы сможем эффективно справиться с ним. Хочу сказать большое спасибо врачам, которые в режиме 24/7, рискуя жизнью и своим здоровьем, продолжают тяжелую борьбу, спасая жизни наших граждан.

Как пояснил Артем Поломошнов, президент краевой федерации шахмат, выбор Рязанцева вполне логичен. Гроссмейстер решил поддержать тот регион, где шахматы в последнее время активно развиваются.

В Алтайском крае стартует проект &quot;Шахматы в школе&quot;.
В Алтайском крае стартует проект «Шахматы в школе».
Анна Зайкова

При этом Рязанцев сам неоднократно выступал в Барнауле как в качестве игрока, так и тренера, к примеру, когда читал лекции слушателям Гроссцентра СФО,

В 2016 году Александр Рязанцев выиграл в Барнауле «РАПИД Гран-При России — Кубок Губернатора Алтайского края».

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