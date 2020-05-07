Шахматная сборная России поможет коронавирусной больнице Барнаула

В благотворительном турнире будут принимать 8 ведущих шахматистов страны, в том числе экс-чемпион мира Владимир Крамник (он выступил инициатором соревнования), а также вице-чемпион мира Сергей Карякин, н Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев и другие сборники.
Смысл соревнований в том, что все средства, поступающие сейчас на специальный счет, будут переданы региональным больницам. При этом каждый из участников соревнований мог выбрать две больницы, которым нужно помочь.
По данным на 6 мая, благотворительный фонд турнира составил 5,5 млн рублей. Средства на него будут поступать до самого начала соревнований.
Барнаульскую горбольницу № 5 выбрал международный гроссмейстер, старший тренер сборной Александр Рязанцев.
Александр — родом с Урала, поэтому так же в качестве получателя матпомощи он указал Центральную городскую больницу № 24 Екатеринбурга".
Александр Рязанцев,
старший тренер сборной России по шахматам, чемпион России 2016 года:
Я считаю, что если с помощью этого турнира нам удастся собрать средства для помощи медицинским работникам, то, несомненно, он своевременен. Сейчас наша страна, как и весь мир, столкнулась с новым вызовом в виде COVID-19, и только вместе, объединив усилия и ответственность, мы сможем эффективно справиться с ним. Хочу сказать большое спасибо врачам, которые в режиме 24/7, рискуя жизнью и своим здоровьем, продолжают тяжелую борьбу, спасая жизни наших граждан.
Как пояснил Артем Поломошнов, президент краевой федерации шахмат, выбор Рязанцева вполне логичен. Гроссмейстер решил поддержать тот регион, где шахматы в последнее время активно развиваются.
При этом Рязанцев сам неоднократно выступал в Барнауле как в качестве игрока, так и тренера, к примеру, когда читал лекции слушателям Гроссцентра СФО,
В 2016 году Александр Рязанцев выиграл в Барнауле «РАПИД Гран-При России — Кубок Губернатора Алтайского края».