Шайбу-шайбу! Четыре хоккейных матча, которые можно посмотреть в Барнауле уже в декабре

17 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»
Первая игра декабря пройдет пройдет в субботу, 17 декабря. «Гонка шайбы» начнется в 17:00 в «Титов-Арене» по адресу: пр. Социалистический, 93.
18 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»
Вторая игра с тем же соперником состоится в воскресенье в 17:00. Место проведения то же — «Титов-Арена».
Цены на билеты зависят от расположения секторов:
- 3 и 9 сектора — 300 рублей
- 2, 4, 8, 10 сектора — 250 рублей
- 1, 5, 6, 7, 11, 12 сектора — 200 рублей
20 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»
После короткого перерыва игроки выйдут на лед во вторник в 19:00.
21 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»
Решающий матч пройдет в среду в 19:00. В этот день хоккеисты определят — чья команда победит.
Бесплатно матчи могут посетить ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды I группы, дети до трех лет, дети-сироты и дети-инвалиды со своими сопровождающими. Допускают на игру после предъявления соответствующих документов.
Льготами могут пользоваться пенсионеры и инвалиды II и III групп, дети до 10 лет, участники боевых действий, студенты дневного отделения. Здесь так же необходимо предоставить документы на льготу.
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