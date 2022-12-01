1 декабря
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Спорт

Шайбу-шайбу! Четыре хоккейных матча, которые можно посмотреть в Барнауле уже в декабре

Во Всероссийский день хоккея Altapress.ru напоминает, когда пройдут ближайшие матчи на льду в «Титов-Арене». За победу будут биться хоккейные команды «Динамо-Алтай» и «Челны».

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

17 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»

Первая игра декабря пройдет пройдет в субботу, 17 декабря. «Гонка шайбы» начнется в 17:00 в «Титов-Арене» по адресу: пр. Социалистический, 93.

18 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»

Вторая игра с тем же соперником состоится в воскресенье в 17:00. Место проведения то же — «Титов-Арена».

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Цены на билеты зависят от расположения секторов:

  • 3 и 9 сектора — 300 рублей
  • 2, 4, 8, 10 сектора — 250 рублей
  • 1, 5, 6, 7, 11, 12 сектора — 200 рублей

20 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»

После короткого перерыва игроки выйдут на лед во вторник в 19:00.

21 декабря — ХК «Динамо-Алтай» против «ХК «Челны»

Решающий матч пройдет в среду в 19:00. В этот день хоккеисты определят — чья команда победит.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Бесплатно матчи могут посетить ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды I группы, дети до трех лет, дети-сироты и дети-инвалиды со своими сопровождающими. Допускают на игру после предъявления соответствующих документов.

Льготами могут пользоваться пенсионеры и инвалиды II и III групп, дети до 10 лет, участники боевых действий, студенты дневного отделения. Здесь так же необходимо предоставить документы на льготу.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial
Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

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