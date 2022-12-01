С клюшкой бегать и шайбы гонять. 6 детских секций по хоккею в Барнауле

Адрес: ул. Жасминная, 3, работает пн-пт с 08:30 до 17:30.

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Впервые праздник прошёл 1 декабря 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры. В этот год в России проходил чемпионат мира по хоккею.

Адрес: Северный Власихинский проезд, 64а, работает пн-пт с 16:00 до 20:30.

Адрес: пр. Социалистический, 93, ул. Жасминная, 3, работает пн-вс с 09:00 до 22:00.

Официально в детские хоккейные секции записывают с 5 лет, но лучшим возрастом для начала занятий считается промежуток от 3,5 до 4 лет. Сначала ребенка учат уверенно стоять на коньках. Только после этого его обучают правилам игры на льду.