1 декабря
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Спорт

С клюшкой бегать и шайбы гонять. 6 детских секций по хоккею в Барнауле

Крики с трибун, огромные клюшки, летающие шайбы — это все про Всероссийский день хоккея. Altapress.ru собрал список спортивных школ и клубов Барнаула, в которых из малышей вырастают хоккеисты.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Алтай

Адрес: ул. Жасминная, 3, работает пн-пт с 08:30 до 17:30.

Юность Алтая, спортивная школа по хоккею на траве

Адрес: ул. Малахова, 134а, работает пн-вс с 08:00 до 22:00.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Хоккейный клуб

Адрес: ул. Анатолия, 241, время работы не указано.

Впервые праздник прошёл 1 декабря 2007 года, по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой прекрасной игры. В этот год в России проходил чемпионат мира по хоккею.

Балтика

Адрес: Северный Власихинский проезд, 64а, работает пн-пт с 16:00 до 20:30.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Центр хоккейной подготовки

Адрес: пр. Социалистический, 93, ул. Жасминная, 3, работает пн-вс с 09:00 до 22:00.

Официально в детские хоккейные секции записывают с 5 лет, но лучшим возрастом для начала занятий считается промежуток от 3,5 до 4 лет. Сначала ребенка учат уверенно стоять на коньках. Только после этого его обучают правилам игры на льду.

Спортивная школа-хоккей им. Алексея Черепанова

Адрес: пр. Ленина, 79, пер. Ядринцева 76б, ул. Червонная, 9, ул. Юрина 287а, ул. Шукшина 2а, ул. Белинского, 9, ул. Юрина, 255, ул. Западная 1-я 55б, работают пн-вс с 08:00 до 20:00.

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial
Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial
Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

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