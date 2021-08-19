Шестерых российских спортсменов поймали на допинге

Четверых тяжелоатлетов, одного пловца и легкоатлета дисквалифицировали, сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Максимальное наказание получил штангист Артур Кабисов. Его отстранили от соревнований на шесть лет. Его коллегу Сергея Орешникова дисквалифицировали на четыре года

Еще двое тяжелоатлетов Александра Паращук и Дмитрий Грец не будут принимать участие в соревнованиях два года.

Легкоатлет Сергей Михайловский получил дисквалификацию на четыре года. Пловец Денис Жданов не сможет выступать три года, пишет polit.ru.

В этом году Международный олимпийский комитет сообщал, что в допинг-тестах российских спортсменов не было положительных результатов.