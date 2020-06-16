«Штучный тренер» Тутберидзе высказалась о Плющенко, как о новом наставнике сборной РФ

О новой работе двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Центре спортивной подготовки сборных команд России сообщил интернет-ресурс «Супер!».

«Что за бред. Тренеров сборной штук пятьдесят, в том числе и Плющенко», — приводит слова Тутберидзе издание.

«У него вроде не было никаких особых достижений на ниве тренерства. За имя назначают? За былые заслуги?», «Трусова перешла к Плющенко, являясь фигуристкой сборной России, только поэтому Плющенко теперь один из тренеров сборной России. Как и Этери, Мишин и многие-многие другие», — отреагировали комментаторы.

На сегодня группа Тутберидзе считается сильнейшей в стране. Она тренирует самых лучших фигуристок страны — Алену Косторную и Анну Щербакову, пишет News.ru.

Между тем именно к Плющенко ушла Александра Трусова, посчитав, что это поможет ей успешно выступить на Олимпиаде в 2022 году.

СМИ неоднократно писали по этому поводу, что Плющенко якобы сманил фигуристку у прославленного тренера. Но сам он не раз отвечал, что такое решение 15-летняя спортсменка приняла совместно со своими родителями.

Тутберидзе сразу же отписалась от Трусовой во всех соцсетях.

Не так давно Тутберидзе снова начала занятия со своими воспитанницами. Она вернулась из США, где переждала пандемию, отбыла двухнедельный карантин и снова занялась тренировками.

Ее называют «штучным тренером» за многих юных воспитанников, которые оказывались на пьедестале на многих мировых турнирах.