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24 сентября 14°C

Шубенков и Миллер побегут за Россию, но без флага

Алтайские легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер выступят в составе сборной России на чемпионате мира в Катаре: он пройдет с 27 сентября по 6 октября. Однако флаг нашим спортсменам так и не вернули. 23 сентября Международная федерация легкой атлетики на конгрессе в Дохе в 12-й раз продлила отстранение российской федерации из-за проблем с допингом.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Таким образом, российские легкоатлеты выступают в условиях санкций уже четвертый год. Впервые Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от участия в международном союзе еще в ноябре 2015 года.

Как сообщает ТАСС, причины продления отстранения все те же: независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) все еще не закончил проверку данных из базы московской лаборатории РУСАДА, к которым он получил доступ в июне. Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб.

К тому же, как сообщил на совете Международной федерации легкой атлетики ее президент Руне Андерсен, «в России все еще встречаются случаи, когда спортсмены или региональные федерации продолжают сотрудничать с дисквалифицированными тренерами, что также мешает процессу восстановления ВФЛА».

Напомним: Сергей Шубенков будет выступать в Катаре на спринтерской дистанции 110 метров с барьерами, а Полина Миллер — в беге на 400 метров.

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