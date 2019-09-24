Шубенков и Миллер побегут за Россию, но без флага

Таким образом, российские легкоатлеты выступают в условиях санкций уже четвертый год. Впервые Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от участия в международном союзе еще в ноябре 2015 года.
Как сообщает ТАСС, причины продления отстранения все те же: независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) все еще не закончил проверку данных из базы московской лаборатории РУСАДА, к которым он получил доступ в июне. Пакет данных содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб.
К тому же, как сообщил на совете Международной федерации легкой атлетики ее президент Руне Андерсен, «в России все еще встречаются случаи, когда спортсмены или региональные федерации продолжают сотрудничать с дисквалифицированными тренерами, что также мешает процессу восстановления ВФЛА».
Напомним: Сергей Шубенков будет выступать в Катаре на спринтерской дистанции 110 метров с барьерами, а Полина Миллер — в беге на 400 метров.