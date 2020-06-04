Шубенков окунулся в киберспорт

«Традиционные» спортсмены приняли участие в кибертурниру по CS: GO. Среди них известный легкоатлет, барнаулец Сергей Шубенков. В Instagram он написал, что наступило время переводить «онлайн-зарубы на новый уровень».

На платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» с 30 мая по 3 июня проходил специальный проект «Турнир звезд российского спорта». Среди участников — олимпийский чемпион, фигурист Никита Кацалапов, чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпион мира по санному спорту Роман Репилов и другие.

В финальном поединке команда футболистов YFL squad в составе Алексея Никитенкова, Андрея Савинова, Кирилла Фатеева, Андрея Мазурина, Никиты Супагина и Владимира Шолоха обыграла гандболистов из handballCS, пишет RT.

Победители турнира получили смартфоны.

«Лично мне очень понравился турнир. Для меня это первый опыт. Когда играешь с младых ногтей, с пацанами в компьютерных клубах — это одно. Но здесь привычная игрушка-стрелялка открылась для меня с новой стороны. Это подъем на новый уровень, я стал видеть и ощущать по-другому!», — признался Шубенков.

Не так давно барнаульские киберспортсмены сыграли в CS: GO в благотворительном матче против звезд российского футбола Александра Соболева, Александра Кокорина и Алана Чочиева. Во время матча шел сбор средств в помощь барнаульским медикам, борющимся с коронавирусом, напомнили в администрации Барнаула.