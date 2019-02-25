Шубенков опубликовал фото разваливающегося барнаульского манежа

На фото видно, что покрытие беговых дорожек пришло в абсолютно негодное состояние.
«Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трёх лет назад — тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться», — написал Шубенков.
Ранее Шубенков писал обращение к вице-премьеру Виталию Мутко, в котором поднимал проблему ужасного состояния легкоатлетического манежа в барнаульском училище олимпийского резерва. Это было единственное место, где местные легкоатлеты могли тренироваться зимой, однако помещение закрывали из-за аварийного состояния. После жалоб Шубенкова манеж отремонтировали.