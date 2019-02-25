Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Шубенков опубликовал фото разваливающегося барнаульского манежа

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков опубликовал в своем Instagram снимок, на котором видно ужасное состояние легкоатлетического манежа АлтГТУ.

Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ.
Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ.
instagram.com

На фото видно, что покрытие беговых дорожек пришло в абсолютно негодное состояние.

«Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше трёх лет назад — тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться», — написал Шубенков.

Ранее Шубенков писал обращение к вице-премьеру Виталию Мутко, в котором поднимал проблему ужасного состояния легкоатлетического манежа в барнаульском училище олимпийского резерва. Это было единственное место, где местные легкоатлеты могли тренироваться зимой, однако помещение закрывали из-за аварийного состояния. После жалоб Шубенкова манеж отремонтировали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость