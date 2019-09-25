Шубенков осудил готовность российской спортсменки тренироваться в другой стране

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене на своей странице в инстаграм заявила, что готова тренироваться в другой стране, чтобы получить шанс участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Ее пост прокомментировал чемпион мира Сергей Шубенков, заверив, что ей ничего не мешает оставаться в России, пишет РБК.

Марии Ласицкене приняла решение покинуть страну в случае признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу WADA. Иначе, по ее мнению, она не получит доступ на Олимпийские игры в Токио.

«Мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь», — написала Ласицкене.



Шубенков в комментариях ответил Ласицкене: «А в России ты недоступна для международного контроля что ли?». На что Ласицкене напомнила:"Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио (Олимпиаду в Рио-де-Жанейро — прим.ред.). Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?".

На этой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру признания РУСАДА не соответствующим своему кодексу. Решение было принято из-за подозрений в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. WADA дала России три недели на то, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге.

Данные стали залогом восстановления отношений антидопинговых агентств. Если РУСАДА будет отстранена, российских спортсменов снова могут не допустить до Олимпиады.



