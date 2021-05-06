Шубенков подал заявку на оформление нейтрального статуса

Звезда легкой атлетики, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, который необходим для участия в Олимпиаде в Токио, пишет ТАСС .

Выступать под российским флагом спортсмены не могут из-за дисквалификации национальной федерации.

В 2021 году статусы, дающие право участвовать в крупных международных стартах могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100.

Ранее Сергей Шубенков «открыл олимпийский сезон» участием в эстафете на призы газеты «Алтайская правда», о чем сообщил в Instagram.

30 апреля World Athletics допустила до участия в международных соревнования в нейтральном статусе четырех россиян: трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову, бронзового призера ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илью Иванюка и прыгунью с шестом Аксану Гатауллину.

Ожидается, что XXXII летние Олимпийские игры состоятся в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования должны были пройти летом 2020 года, но были отложены из-за пандемии. При этом организаторы решили сохранить название «Олимпиада-2020», отмечает sport-express.ru.