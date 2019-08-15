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Спорт

Шубенков получит поддержку в споре о манеже «политеха» на федеральном уровне

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил о полной поддержке позиции российского легкоатлета Сергея Шубенкова в конфликтной ситуации с сохранением профиля спортивного манежа Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). «Мы сделаем все необходимое, чтобы после реконструкции барнаульский манеж оставался легкоатлетическим», — подчеркнул Щляхтин в комментарии ТАСС.

Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ.
Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ.
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Он также добавил, что в настоящее время собирает всю необходимую информацию о возникшей ситуации, постоянно общается с Шубенковым и его наставником Сергеем Клевцовым. Не исключено, что обсуждение этого вопроса будет поднято на уровень министра спорта России Павла Колобкова.

В ВФЛА также отмечают, что манеж АлтГТУ является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике, в том числе — юношеские старты, а Алтайский край является одним из регионов-лидеров развития легкой атлетики в стране, Помимо Шубенкова за сборную России успешно выступает бегунья Полина Миллер. Большое количество самых высоких наград завоевали алтайские легкоатлеты с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в манеже АлтГТУ руководство вуза намерено провести реконструкцию, после чего зал в большей степени будет предназначен для игровых видов спорта — мини-футбола, волейбола и баскетбола.

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