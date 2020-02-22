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Спорт

Шубенков пожертвовал миллион на спортинвентарь для сельской школы

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков направил на благотворительность призовые за серебряную медаль, полученную в Катаре, сообщают «Вести Алтай».

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Барьерист Сергей Шубенков потратил миллион рублей на покупку спортинвентаря в школу села Прутского в Павловском районе. Спортсмен является куратором этой школы. Теперь у учащихся появились новые баскетбольные и волейбольные мячи, хоккейные клюшки и лыжи.

Ещё 300 тысяч рублей Сергей направил на ремонт в барнаульской школе олимпийского резерва № 2, в которой сам учился и до сих пор продолжает тренироваться. На эти средства в школе постелили новые беговые дорожки.

«В качестве доброй памяти о счастливых годах в этой спортшколе решил часть денег потратить на замену дорожек. Они были в неплохом состоянии, но там нюансы определённые есть по качеству, толщине покрытия — не совсем подходящие для тренировок. Я решил, что там нужно покрытие другое, связался с руководством школы, и мы совместными усилиями всё это организовали», — пояснил спортсмен.

Ранее altapress.ru писал, что американский журнал Track and Field признал алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова лучшим спортсменом десятилетия в беге с барьерами на дистанции 110 м.

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