Шубенков в олимпийском сезоне становится капитаном

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о присвоении барнаульскому легкоатлету Сергею Шубенкову очередного воинского звания — один из ведущих спринтеров мира стал капитаном.

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков

Сергей Шубенков в прошлом году добился очередных высоких результатов, он завоевал «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике. В его послужном списке золотая медаль чемпионата мира 2015 года, две награды высшей пробы чемпионатов Европы и две победы в престижном коммерческом легкоатлетическом соревновании «Бриллиантовая лига».

Также в прошлом году он стал чемпионом Всемирных военных игр, что, вероятно, особо понравилось Шойгу.

Но главной целью Сергея Шубенкова остается Олимпиада. В этом году он рассчитывает удачно выступить на Олимпийских играх в Токио, если туда допустят российских спортсменов. Свою подготовку к этому главному старту сезон спортсмен начал в Барнауле с постоянным тренером Сергеем Клевцовым.

Вместе с тем, пока не решен окончательно вопрос, как именно российские спортсмены даже под нейтральным флагом попадут на Олимпиаду. Напомним, что Всемирное допинговое агентство рекомендовало МОК отстранить всю команду России от участия в Играх из-за непрозрачной антидопинговой системы.

Однако в российском руководстве полагают, что борьба со спортивным допингом — это всего лишь политический троллинг России. И предлагают допустить к Играм тех спортсменов, к которым никогда не было претензий с прохождением этой процедуры. В их числе — и Сергей Шубенков.