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Спорт

Шубенкова прооперируют в Германии

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прилетел в немецкий Гамбург на операцию, пишет ТАСС со ссылкой на мать спортсмена Наталью Шубенкову.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
instagram.com/sergey.shubenkov.

После возвращения из Токио Шубенков сразу улетел в Австрию, где после обследования в восстановительном центре нужно было выбрать, где ему лучше побыстрей провести операцию и «пришить оторвавшийся кусочек ахилла».

«Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займет 15−17 дней», — прокомментировала Наталья Шубенкова.

Сергей Шубенков после травмы.
Сергей Шубенков после травмы.
Скриншот видео vk.com/olympic_russia

Злополучная травма, обострившаяся на разминке, не дала атлету выступить 3 августа в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде.

Шубенков снялся с долгожданных соревнований.

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