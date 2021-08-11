Шубенкова прооперируют в Германии

После возвращения из Токио Шубенков сразу улетел в Австрию, где после обследования в восстановительном центре нужно было выбрать, где ему лучше побыстрей провести операцию и «пришить оторвавшийся кусочек ахилла».

«Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись все не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит еще одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путем через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займет 15−17 дней», — прокомментировала Наталья Шубенкова.

Сергей Шубенков после травмы. Скриншот видео vk.com/olympic_russia

Злополучная травма, обострившаяся на разминке, не дала атлету выступить 3 августа в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде.

Шубенков снялся с долгожданных соревнований.