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Спорт

Шведов возмутил российский хоккеист, поцеловавший герб на своей форме

Шведского хоккеиста Альбина Эрикссона возмутило поведение российского соперника во время игры в полуфинале молодежного Чемпионата мира, сообщают «Известия».

Хоккей.
Хоккей.
vk.com/fhr

Нападающий Александр Хованов, проезжая мимо скамейки со шведскими игроками, поцеловал герб страны на своей форме.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — сказал Эрикссон.

Его мнение поддержал партнер по команде Самуэль Фагемо.

4 января в полуфинальном поединке молодежного ЧМ российская команда обыграла шведов со счетов 5:4. В финале, который состоится 5 января, они сыграют с канадцами.

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