Сильнейший шахматист Алтая вернулся из США и играет с пенсионерами

Лидер шахматистов Алтайского края, без пяти минут гроссмейстер Алексей Сорокин прилетел из США на каникулы в Барнаул. Он примет участие в большом турнире «РАПИД Гран-При России — Кубок Губернатора Алтайского края» с 18 по 22 июля. В качестве разминки он дал большой сеанс местным ветеранам шахмат.

Алексей Сорокин родился в апреле 2000 года. Сейчас он возглавляет рейтинг-лист шахматистов края. В 2016 году в Праге Сорокин стал бронзовым призером первенства Европы среди юношей. В 17 лет в Сочи он стал чемпионом России среди юниоров, где играли лучшие шахматисты страны в возрасте до 21 года. А в прошлом году в Ханты-Мансийске Алексей взял «бронзу» Кубка России среди мужчин.

После школы он поступил в АлтГТУ на программиста, но в январе этого года уехал в Техасский технологический университет. Оказалось, что американский вуз давно следит за барнаульцем и при первой возможности пригласил его учиться и играть за команду.

Тем не менее, Сорокин не собирается менять гражданство, а намерен и дальше выступать за Россию. Во время каникул он пришел в краевой шахклуб, где встретился с ветеранами и провел для них сеанс одновременной игры на 12 досках.

Больше времени Алексею потребовалось на то, чтобы ответить на многочисленные вопросы ветеранов. А сеанс прошел достаточно быстро. Со счетом 12:0 победил Сорокин.