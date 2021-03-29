«Сирило, братан!»: как Барнаул встретил российско-бразильскую звезду мини-футбола

27 марта в Барнауле прошла 1/8 этапа Кубка АКАМФ по зимнему мини-футболу. Встреча команд «Полимер» и «Змеиногорск Сити», возможно, осталась бы незамеченной, не будь одного примечательного факта. Состав «змеиногорцев» пополнил экс-игрок сборной России и один из самых узнаваемых мини-футболистов Сирило. В Барнаул он прилетел впервые.

Кто еще звездит в «Змеиногорск-Сити»

«Змеиногорск-Сити», за который играют некогда известные футболисты Николай Шабалин, Сергей Нарылков, Григорий Дорошенко и экс-капитан новосибирского «Сибиряка» Николай Плахов, свой путь начал с самых низов, с 1\32768 финала.

Амбиции у команды серьезные — взять в нынешнем сезоне главный кубковый трофей. На стадии 1\8 финала у змеиногорцев серьезный соперник — барнаульский «Полимер».

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Чтобы его одолеть руководство команды и решило подстраховаться, заявив игрока экстракласса.

Примечательно, что легионер в команде должен был появиться еще в прошлом году. Тогда «Змеиногорск-Сити» прописал у себя еще одного экс-игрока сборной России Жуана.

Его приезд на Алтай был обговорен, но грянула пандемия, весь футбол отменили, границы стран закрыли. Жуан остался в Бразилии.

Кто такой Сирило

Сирило Тадеус Кардозо Фильо (более известный как просто Сирило) — натурализированный бразилец и экс-игрок сборной России по мини-футболу.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

За время своей карьеры в нашей стране он стал заслуженным мастером спорта, завоевал два серебра и бронзу чемпионатов Европы, в 53 матчах за россиян наколотив 41 мяч.

В 2014 году спортивную карьеру в России Сирило закончил, но развивать мини-футбол не перестал. В столице у него есть своя школа. Сам футболист играет в чемпионате Санкт-Петербурга и катается по стране.

Как сыграли команды

В Барнауле Сирило сразу же показал себя во всей красе профессионала. Знатоки футбола отмечают: его игра «столба» — высший пилотаж. Бразилец легко принял мяч, оттеснил соперника, развернулся и пробил — 1:0 уже на исходе третьей минуты. Ошибка вратаря «Змеиногорска» Сергея Бакаева и нападающий «Полимера» Артем Саблин поразил ближний угол — 1:1.

До перерыва соперники еще пару раз обменялись результативными атаками, но минимальное преимущество осталось за Змеиногорском.

Очевидно было, что Сирило приехал не для того, чтобы проигрывать. С его участием команда в общей сложности забила четыре мяча — три на счету самого легионера, плюс результативная передача.

Итоговый счет 5:3. Команда «Змеиногорск-Сити» проходит в четвертьфинал.

После матча улыбчивый бразилец сфотографировался с болельщиками, которые называли его «братаном» и рассказал, что предложение приехать в Барнаул ему поступило две недели назад. Учитывая, что особо важных дел у него на эту дату не оказалось, он принял положительное решение.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Сирило,

мини-футболист:

В Москве у меня есть академия, которая отнимает много времени. Если будет возможность, я приеду в Барнаул обязательно. В следующий раз обязательно погуляю по городу, посмотрю достопримечательности.

На вопрос о призовых Сирило скромно промолчал. Но от футбольного сообщества ничего не утаишь. Ходят слухи, что за приезд звезды футбола спонсоры команды заплатили 50 тыс. рублей и оплатили ему перелет из Москвы и обратно.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Свой гонорар он точно отработал, показав любителем алтайского мини-футбола действительно красивую игру.

Почему не пускали болельщиков

Так уж получилось, что увидеть этот матч вживую смогли далеко не все. Спортивный зал «Коммунальщик» по документам вмещает не более 70 человек. Учитывая, что ограничения из-за пандемии коронавируса в крае по-прежнему действуют, руководство спортобъекта решило не рисковать.

Вход на игру был строго по пригласительным. Некоторые особо резвые болельщики даже пытались их подделывать, но охрана все вычисляла.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Следующий матч «Змеиногорск-Сити» пройдет 4 апреля.