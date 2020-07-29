Играйте на улице. В правительстве края решили закрыть шахматный клуб на ул. Гоголя

В краевом шахматном клубе, расположенном в Барнауле на ул. Гоголя, нельзя проводить соревнования, а персонал бюджетного учреждения вместе со столами и инвентарем должен переехать в другое помещение. Ранее этот клуб называли одним из лучших в России по качеству оснащения, в нем проводилось около 50 турниров в год. Теперь шахматисты рискуют отправится на аллею проспекта Ленина, поскольку помещений для них нет.

Из грязи — в ферзи

Краевой шахматный клуб был открыт по адресу: ул. Гоголя, 42 в марте 2013 года. Инициативу краевой федерации во главе с президентом Артемом Поломошновым тогда поддержали губернатор края Александр Карлин и начальник спортуправления Владимир Альт. В заброшенных руинах старинного здания (бывшие склады купца Полякова) был сделан хороший ремонт, закуплен инвентарь, начали проводиться сибирские и всероссийские турниры.

В турнирном зале краевого шахматного клуба ИД «Алтапресс»

Общая площадь черно-белого клуба составила более 500 кв. метров. Здесь же начали заниматься ведущие шахматисты, входящие в юношескую сборную края. В Федерации шахмат России Алтайский КШК (АКШК) называли одним из лучших в стране.

Однако в ноябре 2019 года в клубе неожиданно прошла проверка состояний конструкций здания. Ее с помощью аккредитованной организации проводило «Учреждение по содержанию административных зданий» из краевого правительства.

Итог проверки — здание находится в аварийном состоянии. Его нужно срочно освобождать, поскольку есть угроза жизни и здоровью людей. Съехать нужно до 31 марта 2020 года.

Фактически одна правительственная структура предписала другой бюджетной организации, относящейся к региональному минспорту, срочно паковать вещи. Но только не сказала, куда намечен переезд и есть ли варианты. С этого и начались все проблемы.

Министр рисков не видит

Новый адрес шахклуба никто из чиновников не назвал. В декабре 2019 года заместитель губернатора Денис Губин (курирует спорт) в ответ на письмо краевой федерации шахмат сообщил, что «свободных помещений в государственной собственности Алтайского края в настоящий момент нет».

В турнирном зале краевого шахматного клуба ИД «Алтапресс»

Такие же, как под копирку, ответы были получены федерацией из краевого управления по имуществу. Минспорт в поисках нового шахматного дома тоже не преуспел, если такой поиск вообще им велся.

29 июля во время онлайн пресс-конференции министр спорта Алексей Перфильев очень сухо прокомментировал сложившуюся партию на доске: «Никаких рисков я здесь не вижу. Мы стараемся подыскать помещение. Надеемся, что инициативу в этом вопросе проявит и федерация».

Президент федерации Артем Поломошнов был в значительной степени удивлен таким ответом. Ведь получается, что общественная организация должна искать помещение для бюджетного учреждения.

В Алтайском крае стартует проект «Шахматы в школе». Анна Зайкова

Хотя именно федерация подобрала за прошедшие восемь месяцев единственный вариант для переезда. Мэрия Барнаула, после обращения Поломошнова, предложила шахматистам занять здание по адресу ул. Толстого, 1. Но опять же, сделав там большой ремонт. В правительстве края этот вариант отвергли — денег нет.

Кому еще написать письмо?

В краевой федерации шахмат перечисляют все то, что было сделано ею за полгода для сохранения клуба. К примеру, состоялось несколько встреч с вице-губернаторами края. Все сказали, что понимают проблему и обещали помочь. Результат — ноль.

Юные ученики Академии шахмат Алтайского края. Федерация шахмат Алтайского края.

Тогда региональная федерация обратилась с письмом в Федерацию шахмат России. И президент этой организации Андрей Филатов, в свою очередь, письменно обратился к губернатору края Виктору Томенко с просьбой хоть каким-то образом сохранить клуб.

«Федерации Шахмат Алтайского края совместно с администрацией региона удалось в последние годы создать один из лучших шахматных клубов в стране. Уверен, что новое помещение будет еще более достойным для дальнейшего развития нашего вида спорта в Алтайском крае», — отметил Филатов.

Но в ответ ФШР получила письмо с разъяснением, что «свободных помещений в краевой собственности нет, идет проработка вариантов коммерческой аренды».

В настоящий момент и шахматистов, и министерство спорта, и всех остальных участников этой некрасивой истории спасает пандемия коронавируса. Соревнования или тренировки в клубе проводить нельзя. Но уповать на то, что ограничительная ситуация будет длиться бесконечно, тоже очень глупо.

Между тем, в спортивных кругах региона уже поползли слухи, что запланированный снос клуба — это всего лишь необходимость расчистить лакомый земельный участок, где в самом центре города можно в дальнейшем возвести очередную многоэтажку или торгово-развлекательный центр.

Иначе трудно объяснить тот факт, что после семи лет работы здание АКШК вдруг решили срочно проверить на аварийность и предписали переселяться.

Но слухи никто не комментирует.