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Спорт

Скучно не будет: глава Чечни вызвал на поединок скандально известного бойца Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
emelyanenko.com

Емельяненко в конце ноября победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого Емельяненко вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, сообщает РИА Новости.

«В спортивном мире пошла такая мода — все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба „Ахмат“. Как вы думаете, бокс или ММА?» — спросил Кадыров на странице в Instagram.

Кадыров полон решимости провести бой с Емельяненко, пишет bfm.ru.

«На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая как бабочка и жаля как оса? Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным», — заявил Кадыров.

В ноябре 2016 года Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. А ранее, по словам его знаменитого брата Федора, Александр уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.

В Барнауле Емельяненко известен еще и своим дебошем в самолете рейса «Москва-Барнаул», за который ему пришлось заплатить штраф. А также «пьяным мастер-классом», показанным в одном из торговых центров.

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