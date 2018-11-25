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Спорт
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«Слабость в голове». Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева стала четвертой на этапе Гран-при в Гренобле. Из-за этого спортсменка не отобралась в финал. Девушка объяснила допущенные ошибки проблемами «в голове», пишет «МатчТВ».

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

Фигуристка рассказала журналистам, что тренировка перед выступлением прошла отлично — то есть, она может делать «весь свой контент». Более того — программу усложнили.

Евгения Медведева,
российская фигуристка:

Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове, — сказала Медведева.

В короткой программе Евгения была третьей, а в произвольной после двух падений с прыжков стала пятой.

Евгения Медведева,
российская фигуристка:

Сейчас у меня меняется все, у меня и тело поменялось — оно абсолютно другое. Сейчас у меня не щелкается все, как орешки, но это такой период жизни. Да, я была готова к неудачам, все сразу не приходит.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница финалов Гран-при. По состоянию на 20 ноября 2018 года занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

После Олимпиады Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, у которой занималась с 2007 года. Новым наставником девушки стал канадец Брайан Орсер, который тренирует в том числе японского олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

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