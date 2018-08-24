Опрос. А вы за каких спортсменов болеете?

Страсти по футбольному чемпионату мира улеглись, и спортивные новости уже не так часто мелькают в СМИ. А зря: недавно прошел Чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором российские спортсмены завоевали кучу престижных наград. Например, наша сборная по водным видам спорта выиграла медальный зачет с 23 золотыми медалями (общее число наград — 47). Но чествуют их далеко не так бурно, как футболистов, которые вообще ничего не выиграли.

Многие спортсмены обижены на чрезмерные благодарности российской сборной по футболу и считают, что они пока не достойны званий заслуженных мастеров спорта России, которые традиционно дают за победы на крупных соревнованиях. По всему выходит, что футбол — спорт номер один, а остальные виды не такие престижные. Altapress.ru решил восстановить справедливость и узнать у читателей, за каких спортсменов они болеют.

Наталья Макеева,

библиотекарь:

Я обязательно слежу за новостями про алтайских спортсменов. Не увлекаюсь просмотром соревнований по легкой атлетике, но новости про Шубенкова, например, всегда читаю и радуюсь, если он хорошо выступил. Точно так же порадовалась выступлению нашей молодой бегуньи Полины Миллер. Впервые выйти в полуфинал Чемпионата Европы — уже серьезная заявка на будущее. За лыжницей Яной Кирпиченко тоже наблюдаю. Она в последнее время хорошо набирает силу, входит в «тройки» на международных стартах. Бийский стрелок Сергей Каменский тоже стабильно выигрывает медали. Вообще я считаю, что каждый человек обязан знать спортсменов из своего региона.

Максим Антоненко,

полицейский:

Никогда не пропускаю биатлон и лыжные гонки. Но биатлон люблю больше. Причем болею я не только за Шипулина, Устюгова, Гараничева и других наших ребят, но и за прославленных спортсменов других стран: Бьорндалена, Домрачеву. Конечно, радость от побед наших всегда чуточку более яркая. Но не восхищаться гениальной спортивной парой Дарьи и Уле-Эйнара я не могу.

Арина Вайрих,

мастер по изготовлению бижутерии:

После того, как последняя Олимпиада открыла нам красивую пару керлингистов — Брызгалову и Крушельницкого — стала интересоваться этим видом спорта. Оказывается, наблюдать за керлингом интересно и захватывающе! Сейчас слежу за новостями в этом виде спорта, переживаю за Александра, радуюсь за Анастасию, которой нашли место в женской команде. Подписалась на их аккаунты в Instagram — в общем, стараюсь быть в курсе новостей из их жизни.

Екатерина Хохлова,

психолог: