Барнаульский хоккеист требует решить проблемы Дворца спорта в онлайн-петиции

Автор петиции эмоционально описал ситуацию, сложившуюся вокруг спортивного учреждения. И обращается к его собственнику.
Из петиции Ивана Тимонина:
Крайсовпроф, имей совесть! Отремонтируй или подари здание детям! Верни ребятишкам радость тренировок! Дворец спорта строил наши отцы и деды — пришло время вернуть его народу! Друзья, подписывайте петицию! Помогите спасти детский спорт в Барнауле!
Хэштег петиции #отремонтируйИЛИподари. За 9 часов ее подписало более 200 человек.
Барнаульский Дворец спорта был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Хоккейная команда «Алтай» и воспитанники спортивной школы теперь занимаются на «Карандин-Арене», для объекта это большая нагрузка.
По решению властей детей будут возить на тренировки в «Карандин-Арену» специальные автобусы. Из-за проблем во Дворце спорта команде «Алтай» может быть негде выступать в новом сезоне, барнаульцы могут остаться без концертов крупных звезд.