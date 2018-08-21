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Барнаульский хоккеист требует решить проблемы Дворца спорта в онлайн-петиции

Активист и хоккеист Иван Тимонин в петиции на сайте Change.org требует у профсоюзов отремонтировать Дворец спорта или «отдать его детям».

Дворец зрелищ и спорта
Дворец зрелищ и спорта
СС0

Автор петиции эмоционально описал ситуацию, сложившуюся вокруг спортивного учреждения. И обращается к его собственнику.

Из петиции Ивана Тимонина:

Крайсовпроф, имей совесть! Отремонтируй или подари здание детям! Верни ребятишкам радость тренировок! Дворец спорта строил наши отцы и деды — пришло время вернуть его народу! Друзья, подписывайте петицию! Помогите спасти детский спорт в Барнауле!

Хэштег петиции #отремонтируйИЛИподари. За 9 часов ее подписало более 200 человек.

Барнаульский Дворец спорта был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Хоккейная команда «Алтай» и воспитанники спортивной школы теперь занимаются на «Карандин-Арене», для объекта это большая нагрузка.

По решению властей детей будут возить на тренировки в «Карандин-Арену» специальные автобусы. Из-за проблем во Дворце спорта команде «Алтай» может быть негде выступать в новом сезоне, барнаульцы могут остаться без концертов крупных звезд.

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