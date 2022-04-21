Сломал ногу на тренировке по хоккею губернатор российского региона

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telagram-канале заявил , что получил серьезную травму во время тренировки по хоккею.

«Друзья, вы все знаете о моей большой любви к хоккею. Во время тренировок не исключены и травмы. К сожалению, сегодня повредил ногу, мне наложили гипс», — написал Лимаренко.

Губернатор также отметил, что это никак не скажется на продуктивности его деятельности.

«Несмотря на эту неприятность, остаюсь в строю и продолжу свою работу с прежней отдачей. Будьте здоровы и берегите себя!» — заявил глава региона.

Лимаренко не единственный из чиновников региона, кто уже получал травмы на льду, пишет Газета.Ru. Некоторые из руководителей Сахалина регулярно выходят на тренировки с губернатором, таким образом поддерживая развитие спорта в регионе.