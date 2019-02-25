Снежная пыль и азарт: в Барнауле прошли зрелищные трековые автогонки

В минувшие выходные на Барнаульском ипподроме состоялся Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. 23 февраля прошли тренировочные и хронометрируемые заезды, а 24 февраля состоялись официальное открытие и финальные заезды. Гости праздника увидели зрелищные гонки, получили море адреналина и отличное настроение.

За победу соревновались 15 участников из Омска, Кемерова, Новосибирска, Барнаула и Бийска. Гонщики участвовали на автомобилях, специально подготовленных для трековых и ледовых гонок и разделенных на классы: «А-1600» — автомобили с приводом на переднюю ось, «Д2-классика» — автомобили с приводом на заднюю ось.

Андрей Ан,

председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта:

К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались около 60 спортсменов. Вероятно, сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае.

Алексей Рыбников,

генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Традиционно мы являемся генеральным партнером, потому что в Алтайском крае нужно развивать и поддерживать технические виды спорта, повышать профессионализм спортсменов и растить новых профессионалов. Сам климат и рельеф местности края позволяет это делать круглогодично. Сегодняшнее мероприятие является значимым не только для города Барнаула, но и для Алтайского края, с точки зрения поддержания здорового образа жизни.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Ирина Пергаева

Призовые места распределись следующим образом:

Дисциплина «А-1600»:

1 место — Дмитрий Катышев ( г.Омск)

г.Омск) 2 место — Владислав Решетнев ( г.Кемерово)

г.Кемерово) 3 место — Андрей Гирш ( г.Омск)

Дисциплина «Д-2 (Классика)»:

1 место — Никита Ильиных ( г.Новосибирск)

г.Новосибирск) 2 место — Алексей Пустовалов ( г.Бийск)

г.Бийск) 3 место — Николай Уваров ( г. Бийск)

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Ирина Пергаева

Призовой фонд Чемпионата Алтайского края по зимним трековым гонкам составил 300 тысяч рублей. Победители получили 70 000, 50 000 и 30 000 рублей за 1, 2, 3 места соответственно.

Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке Министерства спорта Алтайского края.