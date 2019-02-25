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Снежная пыль и азарт: в Барнауле прошли зрелищные трековые автогонки

В минувшие выходные на Барнаульском ипподроме состоялся Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. 23 февраля прошли тренировочные и хронометрируемые заезды, а 24 февраля состоялись официальное открытие и финальные заезды. Гости праздника увидели зрелищные гонки, получили море адреналина и отличное настроение.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Ирина Пергаева

За победу соревновались 15 участников из Омска, Кемерова, Новосибирска, Барнаула и Бийска. Гонщики участвовали на автомобилях, специально подготовленных для трековых и ледовых гонок и разделенных на классы: «А-1600» — автомобили с приводом на переднюю ось, «Д2-классика» — автомобили с приводом на заднюю ось.

Андрей Ан,
председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта:

К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались около 60 спортсменов. Вероятно, сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае.

Алексей Рыбников,
генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Традиционно мы являемся генеральным партнером, потому что в Алтайском крае нужно развивать и поддерживать технические виды спорта, повышать профессионализм спортсменов и растить новых профессионалов. Сам климат и рельеф местности края позволяет это делать круглогодично. Сегодняшнее мероприятие является значимым не только для города Барнаула, но и для Алтайского края, с точки зрения поддержания здорового образа жизни.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Ирина Пергаева

Призовые места распределись следующим образом:

Дисциплина «А-1600»:

  • 1 место — Дмитрий Катышев (г.Омск)
  • 2 место — Владислав Решетнев (г.Кемерово)
  • 3 место — Андрей Гирш (г.Омск)

Дисциплина «Д-2 (Классика)»:

  • 1 место — Никита Ильиных (г.Новосибирск)
  • 2 место — Алексей Пустовалов (г.Бийск)
  • 3 место — Николай Уваров (г. Бийск)
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Ирина Пергаева

Призовой фонд Чемпионата Алтайского края по зимним трековым гонкам составил 300 тысяч рублей. Победители получили 70 000, 50 000 и 30 000 рублей за 1, 2, 3 места соответственно.

Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке Министерства спорта Алтайского края.

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