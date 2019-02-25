Снежная пыль и азарт: в Барнауле прошли зрелищные трековые автогонки

За победу соревновались 15 участников из Омска, Кемерова, Новосибирска, Барнаула и Бийска. Гонщики участвовали на автомобилях, специально подготовленных для трековых и ледовых гонок и разделенных на классы: «А-1600» — автомобили с приводом на переднюю ось, «Д2-классика» — автомобили с приводом на заднюю ось.
Андрей Ан,
председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта:
К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались около 60 спортсменов. Вероятно, сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае.
Алексей Рыбников,
генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:
Традиционно мы являемся генеральным партнером, потому что в Алтайском крае нужно развивать и поддерживать технические виды спорта, повышать профессионализм спортсменов и растить новых профессионалов. Сам климат и рельеф местности края позволяет это делать круглогодично. Сегодняшнее мероприятие является значимым не только для города Барнаула, но и для Алтайского края, с точки зрения поддержания здорового образа жизни.
Призовые места распределись следующим образом:
Дисциплина «А-1600»:
- 1 место — Дмитрий Катышев (г.Омск)
- 2 место — Владислав Решетнев (г.Кемерово)
- 3 место — Андрей Гирш (г.Омск)
Дисциплина «Д-2 (Классика)»:
- 1 место — Никита Ильиных (г.Новосибирск)
- 2 место — Алексей Пустовалов (г.Бийск)
- 3 место — Николай Уваров (г. Бийск)
Призовой фонд Чемпионата Алтайского края по зимним трековым гонкам составил 300 тысяч рублей. Победители получили 70 000, 50 000 и 30 000 рублей за 1, 2, 3 места соответственно.
Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке Министерства спорта Алтайского края.