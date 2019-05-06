Собственник Дворца зрелищ и спорта рассказал, как идет ремонт и когда состоится открытие арены

В барнаульском Дворце зрелищ и спорта продолжается масштабная реконструкция. В настоящий момент строители полностью меняют инженерную инфраструктуру и занимаются покраской несущих металлических конструкций. Об этом 6 мая в ходе пресс-конференции рассказал новый владелец объекта Михаил Дроздов. По словам предпринимателя, план открыть арену осенью этого года пока не меняются.

Замена вентиляционных, отопительных, охладительных систем и системы освещения во Дворце зрелищ и спорта должна завершиться в августе. После этого начнется их тестирование и пуско-наладка.

6 мая пожарная инспекция провела проверку противопожарной обработки несущих металлических конструкций. Вердикт оказался положительным. Теперь строители начнут финальный этап обработки. После этого можно будет приступить к демонтажу навесного потолка над ареной. Снять его планируется к концу мая.

В этот же период начнется ремонт фасада. Уже сейчас здесь начали демонтировать окна. Панели для отделки внешней стороны Дворца заказаны.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

По словам Михаила Дроздова, на фасаде со стороны проспекта Социалистический будет установлен большой мультимедийный экран 12 на 8 метров, по которому будут вестись хоккейные трансляции.

Над ареной будет смонтирован телевизионный куб для показа повторов.

Полностью завершить ремонтные работы планируется осенью. Пока собственник называет две даты — это середина сентября, когда стартует хоккейный сезон, либо первая декада октября. В этот период Барнаул будет принимать международный турнир Student Hockey Challenge, часть матчей которого планируется провести именно во Дворце спорта.