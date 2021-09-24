Соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков прошли в Барнауле

В прошедшие выходные на биатлонном комплексе состоялись городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11 — 14 лет. Соревнования организованы ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В мероприятии приняли участие как юные биатлонисты, которые занимаются биатлоном несколько лет, так и совсем маленькие, начинающие спортсмены.

Эти старты подвели итоги летней подготовки ребят-биатлонистов.

Впереди — зимний сезон и начало подготовки к кубку Анный Богалий «SkI Mir».

Победителями и призерами в своих группах стали:

Младшие девушки 11−12 лет 1 место — Саватеева Мария;

2 место — Петракова Дарья;

3 место — Потапова Софья.

Победители и призеры среди младших девушек. ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Младшие юноши 11 -12 лет 1 место — Токарев Макар;

2 место — Чупак Дмитрий;

3 место — Каврыжников Александр.

Победители и призеры среди младших юношей. ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Юноши 13−14 лет 1 место — Егоров Платон;

2 место — Немцев Владислав;

3 место — Долгов Марк

Чемпион соревнований Егоров Платон. ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»