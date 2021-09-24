Соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков прошли в Барнауле

В мероприятии приняли участие как юные биатлонисты, которые занимаются биатлоном несколько лет, так и совсем маленькие, начинающие спортсмены.
Эти старты подвели итоги летней подготовки ребят-биатлонистов.
Впереди — зимний сезон и начало подготовки к кубку Анный Богалий «SkI Mir».
Победителями и призерами в своих группах стали:
Младшие девушки 11−12 лет
- 1 место — Саватеева Мария;
- 2 место — Петракова Дарья;
- 3 место — Потапова Софья.
Победители и призеры среди младших девушек.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»
Младшие юноши 11 -12 лет
- 1 место — Токарев Макар;
- 2 место — Чупак Дмитрий;
- 3 место — Каврыжников Александр.
Победители и призеры среди младших юношей.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»
Юноши 13−14 лет
- 1 место — Егоров Платон;
- 2 место — Немцев Владислав;
- 3 место — Долгов Марк
Чемпион соревнований Егоров Платон.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»
Девушки 13−14 лет
- 1 место — Лагно Диана;
- 2 место — Ануфриева Анастасия;
- 3 место — Булгакова Софья.