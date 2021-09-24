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Спорт
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Соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков прошли в Барнауле

В прошедшие выходные на биатлонном комплексе состоялись городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11 — 14 лет. Соревнования организованы ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Огневой рубеж.
Огневой рубеж.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

В мероприятии приняли участие как юные биатлонисты, которые занимаются биатлоном несколько лет, так и совсем маленькие, начинающие спортсмены.

Эти старты подвели итоги летней подготовки ребят-биатлонистов.

Впереди — зимний сезон и начало подготовки к кубку Анный Богалий «SkI Mir».

Победителями и призерами в своих группах стали:

Младшие девушки 11−12 лет

  • 1 место — Саватеева Мария;
  • 2 место — Петракова Дарья;
  • 3 место — Потапова Софья.
Победители и призеры среди младших девушек.
Победители и призеры среди младших девушек.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Младшие юноши 11 -12 лет

  • 1 место — Токарев Макар;
  • 2 место — Чупак Дмитрий;
  • 3 место — Каврыжников Александр.
Победители и призеры среди младших юношей.
Победители и призеры среди младших юношей.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Юноши 13−14 лет

  • 1 место — Егоров Платон;
  • 2 место — Немцев Владислав;
  • 3 место — Долгов Марк
Чемпион соревнований Егоров Платон.
Чемпион соревнований Егоров Платон.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Девушки 13−14 лет

  • 1 место — Лагно Диана;
  • 2 место — Ануфриева Анастасия;
  • 3 место — Булгакова Софья.
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