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Спорт

Соревнования по новому виду спорта пройдут в Барнауле

В Барнауле проведут краевые соревнования по новому виду спорта - эстетической гимнастике. Об этом сообщает горадминистрация.

Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
altapress.ru.

Соревнования пройдут 21 мая в СК "Обь". Будут участвовать около 150 спортсменок от самых маленьких - 4 лет - до взрослых из Алтайского края и Томской области.

Эстетическая гимнастика - молодой вид спорта, который вышел из художественной гимнастики. Он включает гармонические, ритмические и динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и силой.

"Существует непрерывный поток от одного движения к другому, как если бы каждое новое движение происходило от предыдущего", - сообщают в ведомстве.

В эстетической гимнастике нет упражнений с предметами - скакалками, обручами, булавами, мячами. Гимнастки выступают исключительно в группах от шести до 14 человек. Группы формируются по возрасту, комплекции, уровню подготовки.

В Барнауле эстетическую гимнастику развивают три клуба – «Жемчужина», «Олимп», «Эйва».

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