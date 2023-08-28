Сошли с Олимпа. Как в Барнауле встречали, а затем не хотели отпускать звездный хоккейный "десант"

26 августа Барнаул встречал звезд отечественного хоккея - среди них многократные чемпионы мира, обладатели кубка Стенли, олимпийские чемпионы. Регалий у каждого столько, что долго перечислять. Весь день они общались с молодыми хоккеистами, раздавали автографы, а вечером сами вышли на лед. Как проходил гала-матч - в фоторепортаже altapress.ru.

Как играли в хоккей

Гала-матч проходил по особому формату - по 15 минут легендарным хоккеистам, среди которых были Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие прославленные игроки прошлых лет, противостояли три разные команды. Первыми стали "Бочкари 40+", выступающие в Ночной хоккейной лиги.

Шансов у них было не много - легенды забросили им три безответные шайбы. Вторым соперником стала любительская команда "Шайба", с известными бизнесменами и чиновниками в своем составе. Они открыли счет голам, но пропустили тоже много.

Самый большой напор звездам обеспечили "Ветераны Мотора" во глава с известным Вячеславом Бугорским на тренерском мостике. Хоть "моторовцы" и забили трижды, итоговый счет все равно оказался в пользу звезд - 7:4.

После каждой 15-минутки призы лучшим игрокам вручала дочь прославленного хоккеиста Валерия Харламова, которая тоже приехала в Барнаул.

Как звезд встречали болельщики

За час до начала гала-матча в Титов-Арене прошла автограф-сессия. Людей было так много, что получить заветный автограф смогли не все. Но люди не стеснялись - во время самой игры толпа болельщиков собралась около сектора гостей и потихоньку передавали все, что можно - открытки, футболки, кепки, - легендарные хоккеисты продолжали расписываться.

Вячеслав Фетисов ради этого даже в перерыве не уходил в раздевалку, а сидел на бортике и раздавал автографы.

После матча он сказал, что таким звездным составом на Алтай российские хоккеисты еще никогда вне приезжали. Он пообещал, что сделает это традицией.

Гала-матч по хоккею в Барнауле. Ирина Пергаева

Двукратный олимпийский чемпион может вновь прилететь в Барнаул уже в середине сентября - его пригласили стать почетным гостей крупных международных соревнований по гребле "Алтайская регата".