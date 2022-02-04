Состав олимпийской делегации Путина сократили с 25 до 6 человек

В Пекин вместе с российским лидером поедут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам помощник президента, пишет bfm.ru.
Кроме того, российский лидер поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин вместе с аргентинским президентом Альберто Фернандесом, который находится с визитом в Москве. Об этом Путин сообщил на встрече с Фернандесом, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что визит в РФ в этот раз получился непродолжительным из-за пандемии.
«Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал президент РФ.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.