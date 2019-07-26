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Спорт

Составлен рейтинг самых богатых российских спортсменов

Forbes составил рейтинг самых успешных российских спортсменов. Первое место в нем занял чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, следует из публикации на сайте издания.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
instagram.com/azagitova

Доход Нурмагомедова составил 11,5 млн долларов за год, пишет Forbes. Вторую строчку рейтинга с 14,5 млн долларов заработка занял форвард Washington Capitals и сборной России Александр Овечкин, а замкнул тройку лидеров нападающий «Зенита» и игрок российской футбольной сборной Артем Дзюба, чей доход за год составил 5,4 млн долларов.

В первую десятку списка также попали теннисистка Мария Шарапова (8,5 млн долларов годового дохода), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (3,5 млн долларов), нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров (7,1 млн долларов), теннисист Карен Хачанов (4,1 млн долларов) и фигуристки Алина Загитова ($0,8 млн), Евгения Медведева ($0,7 млн), пишет polit.ru.

Рейтинг составлялся на основе анализа данных о доходе звезд спорта в течение года и их популярности в средствах массовой информации, количестве поисковых запросов в интернете и численности подписчиков аккаунтов в соцсетях.

В прошлогодней версии рейтинга самых успешных спортсменов России первое место занимал Овечкин, второе — Евгений Малкин, а третье — Евгений Кузнецов.

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