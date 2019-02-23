Сотни спортсменов собрались на Алтае, чтобы разыграть медали сельской зимней олимпиады

22 февраля в Ребрихе открыласьХХХIV зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Старт соревнований был дан днем ранее. Финалы самых любимых у молельщиков соревнований по хоккею и зимнему футболу пройдут 24 февраля. Тогда же станет известно, какой район в крае самый спортивный.

Помимо хоккея и футбола в Ребрихе проходят соревнования по шахматам, лыжным гонкам, полиатлону и состязания спортивных семей.

Ранее в Барнауле разыграли медали в биатлоне, а в Завьялово — по рыбной ловле. Биатлонные состязания выиграла команда Бийского района, рыболовные — Первомайского.

Ребриха принимает зимнюю олимпиаду уже в пятый раз, в 2013 году здесь же прошли летние краевые соревнования.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сегодня Ребриха собрала более 700 спортсменов, которые приехали за десятки, а в основном за сотни километров. Конечно, все они приехали для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство, чтобы сразиться в своей воле к победе, в своем упорстве. Но самое главное — эти соревнования всех нас объединяют, делают нас ближе и дают почувствовать, что все наши районы, все мы один большой Алтайский край.

Сельские олимпиады в Алтайском крае имеют богатые традиции. Первая летняя олимпиада сельских спортсменов прошла в 1977 году. С 1984 года ведется история зимних олимпиад. Каждый год на проведения соревнований в районах выделяются средства из краевого бюджета.