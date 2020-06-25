Sportarena. by: здесь найдете любые новости спорта Беларуси в 2 клика

Не можете найти турнирную таблицу или календарь соревнований на сайте спортивных новостей? С этой же проблемой сталкиваются сотни болельщиков. Запутанный и сложный интерфейс превращает поиск новостей спорта Беларуси в квест. Когда прямая трансляция наконец найдена, вдруг оказывается, что она «подвисает».

Как хорошо, что на сайте Sportarena.by эти недостатки были учтены еще на этапе разработки. Вы никогда не столкнетесь с подобным на этом веб-ресурсе, зато получите еще 3 выгоды.

3 преимущества сайта Sportarena. by

Только актуальная и достоверная информация. Сведения о трансферах игроков , предстоящих соревнованиях и событиях внутри спортивных команд журналисты «Спортарены» берут из пресс-службы клубов и спортивных ассоциаций. Информацию о личной жизни футбольных знаменитостей и других спортсменов мы берем в их аккаунтах в социальных сетях ( чаще всего в Твиттере и Инстаграме).

предстоящих соревнованиях и событиях внутри спортивных команд журналисты «Спортарены» берут из пресс-службы клубов и спортивных ассоциаций. Информацию о личной жизни футбольных знаменитостей и других спортсменов мы берем в их аккаунтах в социальных сетях чаще всего в Твиттере и Инстаграме). Эксклюзивные интервью со спортсменами расскажут об интересных , забавных и пикантных событиях из их жизни.

забавных и пикантных событиях из их жизни. На сайте Вы найдете подробные обзоры матчей , написанные простым языком спортивными комментаторами. В них Вы найдете редкие фотографии игроков во время матча , таблицы , графики , календарь и рейтинг чемпионатов.

Как быстро найти новость на «Спортарене»

Новости спорта Беларуси и других стран на этом сайте разделены на 9 рубрик:

Футбол.

Хоккей.

Теннис.

Гандбол.

ММА.

Баскетбол.

Олимпийские.

Бокс.

Биатлон.

Просто наведите курсор на нужную рубрику, и выберите интересующий подраздел во всплывающем окне. Например, новости футбола делятся на Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Беларуси по футболу, ЕВРО-2020 и др. Здесь Вы найдете и матч-центр.

Нажмите на интересующий подраздел, и на следующей странице увидите новостную ленту и самые актуальные события за последние часы. Вернуться на главную страницу можно, нажав на большую красную надпись «Sportarena». Вся необходимая информация — в пределах одного экрана. Вам не придется «листать» вниз.

На главной странице новости тоже структурированы, и умещаются в одном скрине:

В левой колонке — самая последняя новость рубрики.

По центру — лента новостей в порядке хронологического убывания.

Справа — популярные видео спортивных ивентов.

Знаете название события, или ищете интервью с конкретным футболистом? Воспользуйтесь поисковиком по сайту! Он расположен справа от основного меню со списком рубрик. На YouTube-канале Вы найдете свежие трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта.

Как видите, найти нужные новости футбола Беларуси на Sportarena. by можно за несколько секунд! А главное, что прямая трансляция не виснет!