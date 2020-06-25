Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт
11

Sportarena. by: здесь найдете любые новости спорта Беларуси в 2 клика

Не можете найти турнирную таблицу или календарь соревнований на сайте спортивных новостей? С этой же проблемой сталкиваются сотни болельщиков. Запутанный и сложный интерфейс превращает поиск новостей спорта Беларуси в квест. Когда прямая трансляция наконец найдена, вдруг оказывается, что она «подвисает».

Предоставлено рекламодателем

Как хорошо, что на сайте Sportarena.by эти недостатки были учтены еще на этапе разработки. Вы никогда не столкнетесь с подобным на этом веб-ресурсе, зато получите еще 3 выгоды.

3 преимущества сайта Sportarena. by

  • Только актуальная и достоверная информация. Сведения о трансферах игроков, предстоящих соревнованиях и событиях внутри спортивных команд журналисты «Спортарены» берут из пресс-службы клубов и спортивных ассоциаций. Информацию о личной жизни футбольных знаменитостей и других спортсменов мы берем в их аккаунтах в социальных сетях (чаще всего в Твиттере и Инстаграме).
  • Эксклюзивные интервью со спортсменами расскажут об интересных, забавных и пикантных событиях из их жизни.
  • На сайте Вы найдете подробные обзоры матчей, написанные простым языком спортивными комментаторами. В них Вы найдете редкие фотографии игроков во время матча, таблицы, графики, календарь и рейтинг чемпионатов.

Как быстро найти новость на «Спортарене»

Новости спорта Беларуси и других стран на этом сайте разделены на 9 рубрик:

  • Футбол.
  • Хоккей.
  • Теннис.
  • Гандбол.
  • ММА.
  • Баскетбол.
  • Олимпийские.
  • Бокс.
  • Биатлон.

Просто наведите курсор на нужную рубрику, и выберите интересующий подраздел во всплывающем окне. Например, новости футбола делятся на Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Беларуси по футболу, ЕВРО-2020 и др. Здесь Вы найдете и матч-центр.

Нажмите на интересующий подраздел, и на следующей странице увидите новостную ленту и самые актуальные события за последние часы. Вернуться на главную страницу можно, нажав на большую красную надпись «Sportarena». Вся необходимая информация — в пределах одного экрана. Вам не придется «листать» вниз.

На главной странице новости тоже структурированы, и умещаются в одном скрине:

  • В левой колонке — самая последняя новость рубрики.
  • По центру — лента новостей в порядке хронологического убывания.
  • Справа — популярные видео спортивных ивентов.

Знаете название события, или ищете интервью с конкретным футболистом? Воспользуйтесь поисковиком по сайту! Он расположен справа от основного меню со списком рубрик. На YouTube-канале Вы найдете свежие трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта.

Как видите, найти нужные новости футбола Беларуси на Sportarena. by можно за несколько секунд! А главное, что прямая трансляция не виснет!

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость