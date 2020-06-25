Sportarena. by: здесь найдете любые новости спорта Беларуси в 2 клика

Как хорошо, что на сайте Sportarena.by эти недостатки были учтены еще на этапе разработки. Вы никогда не столкнетесь с подобным на этом веб-ресурсе, зато получите еще 3 выгоды.
3 преимущества сайта Sportarena. by
- Только актуальная и достоверная информация. Сведения о трансферах игроков, предстоящих соревнованиях и событиях внутри спортивных команд журналисты «Спортарены» берут из пресс-службы клубов и спортивных ассоциаций. Информацию о личной жизни футбольных знаменитостей и других спортсменов мы берем в их аккаунтах в социальных сетях (чаще всего в Твиттере и Инстаграме).
- Эксклюзивные интервью со спортсменами расскажут об интересных, забавных и пикантных событиях из их жизни.
- На сайте Вы найдете подробные обзоры матчей, написанные простым языком спортивными комментаторами. В них Вы найдете редкие фотографии игроков во время матча, таблицы, графики, календарь и рейтинг чемпионатов.
Как быстро найти новость на «Спортарене»
Новости спорта Беларуси и других стран на этом сайте разделены на 9 рубрик:
- Футбол.
- Хоккей.
- Теннис.
- Гандбол.
- ММА.
- Баскетбол.
- Олимпийские.
- Бокс.
- Биатлон.
Просто наведите курсор на нужную рубрику, и выберите интересующий подраздел во всплывающем окне. Например, новости футбола делятся на Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Беларуси по футболу, ЕВРО-2020 и др. Здесь Вы найдете и матч-центр.
Нажмите на интересующий подраздел, и на следующей странице увидите новостную ленту и самые актуальные события за последние часы. Вернуться на главную страницу можно, нажав на большую красную надпись «Sportarena». Вся необходимая информация — в пределах одного экрана. Вам не придется «листать» вниз.
На главной странице новости тоже структурированы, и умещаются в одном скрине:
- В левой колонке — самая последняя новость рубрики.
- По центру — лента новостей в порядке хронологического убывания.
- Справа — популярные видео спортивных ивентов.
Знаете название события, или ищете интервью с конкретным футболистом? Воспользуйтесь поисковиком по сайту! Он расположен справа от основного меню со списком рубрик. На YouTube-канале Вы найдете свежие трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта.
Как видите, найти нужные новости футбола Беларуси на Sportarena. by можно за несколько секунд! А главное, что прямая трансляция не виснет!