И снова, здравствуйте. С каким настроем алтайские команды выходят из ковидной «спячки» и начинают спортивный сезон

ФК «Динамо-Барнаул» станет первым среди алтайских команд мастеров, стартовавших в новом и совершенно нетипичном по своим обстоятельствам сезоне. Начинается чемпионат у футболистов 9 августа. При этом еще пару дней назад руководство клуба не знало точное количество соперников и регламент соревнований. В подвешенном состоянии уже долгое время находятся не только футболисты. Коронавирус перевернул с ног на голову и без того на ладан дышащий спорт в регионах. К чему и как готовятся алтайские команды — в материале altapress.ru.

Футбол. Новый дивизион , старые проблемы

Тренировки

Футболисты в этом году впереди планеты всей — первыми приступили к тренировкам, первыми начинают спортивный сезон. В середине июня, когда только заговорили о послаблениях коронавирусного режима, спортсмены уже готовы были выйти на поле.

Но пришлось подождать: сначала всем составом команда сдала анализы на COVID-19 — и, только получив отрицательный результат, взялась за дело.

«Динамо-Барнаул» сдает тест на коронавирус. Дмитрий Лямзин

Первую неделю тренировали общую выносливость продолжительными кроссами. 30 июня на барнаульском стадионе «Лабиринт» футболисты прошли тест Купера, определяющий физическую подготовку спортсменов.

Лучшим оказался молодой нападающий Михаил Осипов, который вообще показал кондиции на уровне Премьер-лиги. Он же стал лучшим в забегах на скоростную выносливость.

До 1 августа динамовцы продолжают тренироваться два раза в день, затем нагрузку будут снижать, чтобы к началу чемпионата подойти в оптимальной форме.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Единственное, что огорчает, — в сезон команда войдет без единого контрольного матча. Дело в том, что на проведение сборов за пределами региона у «Динамо-Барнаул» не хватает денег, а в Алтайском крае, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, играть нельзя.

«Будем стартовать в первенстве с чистого листа», — говорят по этому поводу в клубе.

Состав

Еще зимой «Динамо-Барнаул» покинуло несколько игроков. Полузащитник Константин Погребан завершил карьеру и перешел на тренерскую работу в местном клубе, а защитник Сергей Нестеренко нашел новое место работы в ФК «СКА-Хабаровск», выступающем в ФНЛ.

Попрощались с футболом также Денис Покроев и Максим Аксенов. Молодой нападающий Денис Ямщиков, сыгравший за «Динамо-Барнаул» всего один сезон, ушел в армию.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Пошел на повышение Евгений Кузнецов, вошедший в состав омского «Иртыша», готовящегося к выступлению в ФНЛ. За него барнаульский клуб получил отступные.

Усиливаться после коронавирусной паузы в «Динамо-Барнаул» решили молодежью. Несколько перспективных футболистов 2002 года рождения будут заявлены по списку любителей. Если смогут проявить себя — перейдут на контракты.

На днях стало известно, что к стану динамовцев примкнули два опытных игрока — Евгений Щербаков и Максим Ерусланов. Оба выступали последний сезон за футбольный клуб «Сахалин». «Будут дядьками для молодых», — решили в клубе.

Не исключено, что из дальневосточной команды будет еще одно даровитое подкрепление. Всего же в заявке барнаульцев на данный момент 25 игроков, включая молодежь.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Чемпионат

Как будет проходить чемпионат России по футболу во втором дивизионе, не было понятно до последнего момента. Только 24 июля Российский футбольный союз огласил предварительные данные, 27-го наконец прошла жеребьевка игр в группах.

Теперь с уверенностью можно сказать: соперниками «Динамо-Барнаул» по четвертой группе (бывшей «Урал — Приволжье») станут 14 команд. Из новичков можно выделить «Оренбург-2» и «Крылья советов-2», созданные перед началом сезона.

Часть своего состава эти клубы, вылетевшие из Российской премьер-лиги в ФНЛ, перевели в дубль, оставив за собой право сквозной заявки. Это значит, что команда мастеров и дублирующий состав в течение всего сезона смогут беспрепятственно тасовать игроков.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Старт сезона у барнаульцев намечен на 9 августа, первым соперником на выезде станет «Носта» из Новотроицка (Оренбургская область), затем, 12 августа, — «Оренбург-2».

Домашние матчи пройдут 23 и 26 августа. С болельщиками или без — еще вопрос. Решение по этому поводу РФС отдает на откуп региональным властям.

В «Динамо-Барнаул» рассчитывают, что за предстоящий месяц заболеваемость спадет и клуб получит разрешение на проведение матчей хотя бы с ограниченным числом болельщиков.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

В Москве, например, городские власти с 1 августа разрешили заполнять стадионы на 50%.

Хоккей. Понятно , что ничего не понятно

Тренировки

Хоккеистам «Динамо-Алтай» торопиться особо некуда — об их сезоне даже в самых общих очертаниях до сих пор ничего не известно. 27 июля спортсмены только начали съезжаться в Барнаул.

Обязательное условие — справка об отрицательном тесте на COVID-19. За пару дней вся команда должна собраться и пройти углубленное медицинское обследование. 31-го числа хоккеисты отправляются в село Бочкари.

По словам директора ХК «Динамо-Алтай» Руслана Чайкина, сборы в Целинном районе продлятся две недели с соблюдением всех санитарных требований. Если появится необходимость, команда сможет задержаться еще на два-три дня.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Второй этап сборов будет уже в Барнауле, во Дворце спорта («Титов-Арена») к возвращению хоккеистов должны получить паспорт готовности и залить лед.

О перспективах контрольных матчей руководство клуба пока говорит осторожно. Намеченный на конец августа товарищеский турнир в Красноярске, где «Динамо-Алтай» должно было встретиться с командами ВХЛ-А, отменили. Часть команд за время коронавирусной паузы прекратили свое существование.

Теперь барнаульским хоккеистам надо самим искать себе спарринг-партнеров. Пока из самых вероятных — молодежь «Кузнецких медведей». Основная команда Новокузнецка «Металлург» находится на сборах в Саранске.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Состав

На данный момент «Динамо-Алтай» связан контрактами с 19 спортсменами. Как и в прошлом сезоне львиная доля состава — игроки приезжие. Несколько хоккеистов тренерский штаб привлек из краевой спортшколы по хоккею «Алтай» и из Новокузнецка.

По договору о спортивном сотрудничестве с «Металлургом» на просмотровые сборы в его молодежку отправились двое выпускников краевой СШОР.

Чемпионат

О начале первенства Высшей хоккейной лиги сейчас практически ничего не известно. Нет данных по составу и срокам проведения соревнований.

Пока предварительно известно, что помимо «Динамо-Алтай» в ВХЛ-Б будут играть команды из Чебоксар, Саратова, Набережных Челнов. По крайней мере, они вышли на предсезонные сборы.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Нет вестей из Оренбурга: не исключено, что местный хоккейный клуб вообще перестанет существовать. Такая же участь может постичь и «Юниор» из Кургана.

Баскетбол. С новым названием и без долгов

Тренировки

К своему предсезонному сбору барнаульские баскетболисты еще не приступили, только планируют. Руководство команды дало своим спортсменам неделю на то, чтобы приехать в Барнаул. Дальше подписание контрактов — и в бой.

Подробности предстоящего тренировочного процесса директор клуба Виталий Мантлер пока не оглашает, обещая раскрыть подробности позже.

«АлтайБаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

Состав

Такая же позиция у Мантлера и по составу, который раньше времени не анонсируется.

Чемпионат

В новый сезон команда вступает с новым названием: «АлтайБаскет» почил с миром, на авансцену вышел баскетбольный клуб «Барнаул». Руководство клуба подробно комментировать такое изменение не стало, сказав лишь, что оно связано «с появлением нового юрлица и долгами старого».

Как известно, автономная некоммерческая организация «АлтайБаскет», которой фактически руководил ее экс-директор Павел Тулин, не рассчиталась по своим обязательствам. Часть контрагентов теперь требует долги через суд.

«АлтайБаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

Правопреемником «АлтайБаскета» БК «Барнаул» себя не считает.

Что касается сезона в Суперлиге-2, то по нему еще многое не понятно. Неизвестны ни сроки, ни календарь, ни точное количество команд.

Волейбол. Всем не понравилось , но будет так же

Тренировки

Волейболисты «Университета» начали втягивающие тренировки, как только появилось разрешение Роспотребнадзора заниматься на открытом воздухе. Местом их проведения стал барнаульский стадион «Лабиринт».

В начале августа волейболисты должны всей командой заселиться на базу спортпарка Смертина и начать полноценные тренировки в «Победе». О сборах за пределами Алтайского края речи не идет, у клуба на это попросту нет денег.

16 сентября волейбольный «Университет» провел первую игру в новом сезоне Олег Богданов

По словам главного тренера «Университета» Ивана Воронкова, времени на полноценную подготовку команды будет достаточно.

Состав

В грядущем сезоне состав «Университета» на 90% будет состоять из местных игроков — это уже традиция. Перед началом сборов руководство клуба представило трех новичков — двух опытных центральных блокирующих (оба из Кемеровской области) и молодого 19-летнего пасующего из Красноярска.

Болельщики волейбольного клуба «Университет» Из архива редакции

Чемпионат

Новый сезон у барнаульских волейболистов стартует 7−10 сентября с розыгрыша Кубка Победы — так теперь называется этап Кубка страны, в котором будут встречаться команды лиги «А».

В этом сезоне подэлитная лига будет включать 17 команд, разбитых по территориальному принципу. Раньше это выглядело так: команда отправлялась на выезд и проводила в туре по четыре игры, причем по две с одной и той же командой. Такой расклад мало кому нравился, но его пришлось использовать вновь, чтобы снизить количество разъездов.

16 сентября волейбольный «Университет» провел первую игру в новом сезоне Олег Богданов

Но теперь команда будет выезжать на тур в определенный город и проводить там две встречи с разными командами. 2 октября в Новосибирске встретятся «Университет», местный «Локомотив-2» и «Тюмень».

О фаворитах Иван Воронков особо не говорит. Дело в том, что за время коронавирусной паузы часть команд лишилась спонсоров, а вместе с ними и ведущих игроков.

Что они теперь из себя представляют, станет понятно только в ходе чемпионата.