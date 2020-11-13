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Спорт

Спортивных тренеров в России приравняют к педагогическим работникам

Правительство России одобрило предложение и законопроект минспорта РФ, согласно которому спортивные тренеры в ближайшее время могут получить официальный статус педагогических работников. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба".
Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба".
Олег Богданов

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение депутатов Госдумы. Его принятие ожидается до конца года.

Что изменит этот закон в жизни спортивных тренеров:

  • Тренеры будут признаны педагогическими работниками.
  • Организации, занимающиеся подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию — «дополнительные образовательные организации спортивной направленности».
  • Программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в сфере физкультуры и спорта.
  • Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Министерством спорта по согласованию с Министерством просвещения.
  • Спортивная подготовка детей будет вестись по единой методике, что позволит устранить несогласованность в таких программах.

Единственное, о чем не говорится в законопроекте, так это о том, как повлияет новый статус на заработную плату спортивных тренеров. Особенно детских наставников.

В настоящее время зарплата тренера ДЮСШ колеблется в пределах от 18 до 36 тыс. рублей в зависимости от категории и достижений воспитанников.

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