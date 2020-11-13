Спортивных тренеров в России приравняют к педагогическим работникам

В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение депутатов Госдумы. Его принятие ожидается до конца года.
Что изменит этот закон в жизни спортивных тренеров:
- Тренеры будут признаны педагогическими работниками.
- Организации, занимающиеся подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию — «дополнительные образовательные организации спортивной направленности».
- Программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в сфере физкультуры и спорта.
- Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Министерством спорта по согласованию с Министерством просвещения.
- Спортивная подготовка детей будет вестись по единой методике, что позволит устранить несогласованность в таких программах.
Единственное, о чем не говорится в законопроекте, так это о том, как повлияет новый статус на заработную плату спортивных тренеров. Особенно детских наставников.
В настоящее время зарплата тренера ДЮСШ колеблется в пределах от 18 до 36 тыс. рублей в зависимости от категории и достижений воспитанников.