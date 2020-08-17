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Спорт

Спортивный интерес. В Алтайском крае планируют расширить посещаемость фитнес-центров и бассейнов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение руководителю минспорта Алексею Перфильеву подготовить предложения по увеличению числа посетителей на спортивных объектах и в фитнес-центрах. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Открытый бассейн спорткомплекса "Обь".
Открытый бассейн спорткомплекса "Обь".

Предложения будут рассмотрены в конце текущей недели. Предполагается, что норма посетителей фитнес-центров может быть увеличена с 25% до 50%. Также губернатор планирует разрешить проводить тренировки в плавательных бассейнах.

Не менее важный вопрос — допустимое количество зрителей на матчах спортивных команд Алтайского края. Ведь футбольный, хоккейный, баскетбольный и волейбольный чемпионаты страны у команд мастеров либо начались, либо совсем скоро стартуют.

Виктор Томенко отметил, что «в этом вопросе нужно действовать аккуратно, пошагово». Возможно, для начала будет принято решение о 10%-ном или 25%-ном заполнении спортивных объектов во время матчей. Окончательный вердикт будет вынесен к 21 августа.

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