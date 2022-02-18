Спортивный психолог оценила реакцию «Русской ракеты» Трусовой после серебра на Играх

Олимпиада в Пекине обернулась для наших фигуристок настоящей драмой, пишет championat.com. Более того, обладательница серебряной медали не хотела идти на церемонию награждения и даже заявила, что уйдет из спорта. Пока Анна Щербакова праздновала свою победу, Александра Трусова и Камила Валиева плакали.

Русская ракета Саша Трусова и вовсе впала в настоящую истерику. Она сделала все возможное для победы, но золото так и не получила.

«Вполне понятна реакция Александры Трусовой после серебра, которая единственная в мире собрала в программе пять четверных прыжков, показала свой максимум технической и психологической готовности! Ее второе место для нее очень досадно и обидно! Реакция Трусовой на результат является психологической нормой здорового человека, углом отреагирования на стресс, когда ожидания не совпадают с полученными результатами», — пояснила психолог.

По словам эксперта, эмоция не поддается рациональному объяснению. Для профессиональных спортсменов проигрыш на Олимпийских играх по степени значимости равносилен тяжелой утрате.

«Если говорить объективно: спортсмен собирает в программе пять четверных и занимает второе место — очень обидно! Но судят по итогу двух программ, и, к сожалению, из-за допущенной ошибки в короткой программе общий балл не дал возможности завоевать золото!» — сказала психолог.

Об эксперте

Виктория Борзенкова — спортивный психолог. Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, призер международных соревнований, в том числе — первое место на Универсиаде (парное катание, 2001 и 2003 годы). Окончила НГУ им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, с 2018 года — научный сотрудник лаборатории спортивной психологии Московского института психоанализа под рук. К.А. Бочавера.