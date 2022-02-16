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Спорт

Спортивный врач прокомментировал сообщение о трех препаратах для сердца в допинг-пробе Валиевой

Спортивный врач Валентин Беляевский прокомментировал сообщение о том, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли три препарата для сердца.

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

«Использование в спортивной медицине L-карнитина и гипоксена встречается довольно часто. Это одни из самых популярных веществ. Но гипоксен на настоящий момент уже не применяется, это старый советский препарат, он бесполезен», — цитирует специалиста ТАСС.

Беляевский пояснил, что L-карнитин является популярной спортивной добавкой, которая не влияет на результат.

«Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет. Спортсменам дают достаточно большие витаминные комплексы для поддержания», — отметил он.

По словам врача, использование этих препаратов в связке не имеет никакого смысла. Он назвал гипоксен, который также выявили в тесте спортсменки, «старьем, которое использовали в 90-х годах».

Короткая программа и арбитраж

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84), пишет Газета.Ru.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

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