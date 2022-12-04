Спортсмен с Алтая победил в этапе Кубка России по биатлону

Биатлонист из Алтайского края, чемпион России 2021 года Даниил Серохвостов стал победителем второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Даниил Серохвостов вырвал победу у соперника из Пермского края. Он опередил его на 12 секунд в спринтерской гонке на дистанции в 10 км.

Кроме того спортсмен вошел в топ-10 лучших спортсменов Кубка России в индивидуальном зачете. Ему не удалось стать лидером рейтинга из-за промахов на этапе стрельбы.

Всего в состязаниях участвовало 62 спортсмена. 29 заявленных на старте биатлонистов не смогли соревноваться в гонке из-за низкой температуры на соревновательной площадке.