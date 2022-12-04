4 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Спортсмен с Алтая победил в этапе Кубка России по биатлону

Биатлонист из Алтайского края, чемпион России 2021 года Даниил Серохвостов стал победителем второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Даниил Серохвостов
Даниил Серохвостов
Правительство Алтайского края

Даниил Серохвостов вырвал победу у соперника из Пермского края. Он опередил его на 12 секунд в спринтерской гонке на дистанции в 10 км.

Кроме того спортсмен вошел в топ-10 лучших спортсменов Кубка России в индивидуальном зачете. Ему не удалось стать лидером рейтинга из-за промахов на этапе стрельбы.

Всего в состязаниях участвовало 62 спортсмена. 29 заявленных на старте биатлонистов не смогли соревноваться в гонке из-за низкой температуры на соревновательной площадке.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость